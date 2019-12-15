ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое поколение Audi Q3 приехало в Минск. Цены будут начинаться от 30 тысяч евро

16.12.2019 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минск приехали компактные кроссоверы Audi Q3 второго поколения. Новинка стоит в Беларуси от 29 970 евро.


Пока белорусам доступна только переднеприводная версия Audi Q3 с 1,4-литровым двигателем. Через некоторое время придут автомобили quattro с двигателем 2.0 (180 л.с.), а весной подоспеет Audi Q3 Sportback.

Внешность предлагают подобрать «под себя»: от классических цветов до окраски в тон апельсина или яркого неба.

Новое поколение Audi Q3 в Беларуси стоит дешевле, чем в соседних странах. Цены на кроссовер начинаются с 29 970 евро, тогда как в той же России — с 31 860.


«Новая Audi Q3 должна стать одной из самых популярных премиум-моделей в 2020 году. Немецким инженерам и дизайнерам удалось соединить атрибуты семейного кроссовера с задатками спортивного автомобиля. Большое внимание было уделено новым технологиям, что в первую очередь заметно даже по приборной панели в салоне. Она полностью повторяет новую концепцию, которая уже реализована в моделях A6, A7 и Q8, — уточняют в автоцентре «Audi Центр Минск».

Второе поколение Audi Q3 заметно «возмужало». Длина автомобиля — 4484 мм, ширина — 1849 мм, высота — 1616 мм, а колесная база — 2680 мм. Внешне кроссовер выделяют динамичные обводы кузова и широкий спойлер на крыше. Версия с передним приводом обладает бензиновым двигателем мощностью 150 «лошадей», который идет в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями S-Tronic.


В салоне стало просторнее, пассажирам высокого роста комфортно даже на задних сидениях, которые дополнительно можно двигать вперед и назад на 150 мм или сложить целиком. Багажное отделение рассчитано на 675 л, а без заднего ряда — на 1525 л. В базовое входят цифровая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма, мультируль, светодиодные фары и другие опции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Audi Q3 нового поколения дебютировало на белорусском рынке без особой помпы. Автомобили привезли в шоу-рум дилера. Теперь их можно не только посмотреть, но и купить.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП в городе Береза пострадал пешеход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика