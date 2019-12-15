Новое поколение Audi Q3 приехало в Минск. Цены будут начинаться от 30 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

В Минск приехали компактные кроссоверы Audi Q3 второго поколения. Новинка стоит в Беларуси от 29 970 евро.





Пока белорусам доступна только переднеприводная версия Audi Q3 с 1,4-литровым двигателем. Через некоторое время придут автомобили quattro с двигателем 2.0 (180 л.с.), а весной подоспеет Audi Q3 Sportback.

Внешность предлагают подобрать «под себя»: от классических цветов до окраски в тон апельсина или яркого неба.

Новое поколение Audi Q3 в Беларуси стоит дешевле, чем в соседних странах. Цены на кроссовер начинаются с 29 970 евро, тогда как в той же России — с 31 860.





«Новая Audi Q3 должна стать одной из самых популярных премиум-моделей в 2020 году. Немецким инженерам и дизайнерам удалось соединить атрибуты семейного кроссовера с задатками спортивного автомобиля. Большое внимание было уделено новым технологиям, что в первую очередь заметно даже по приборной панели в салоне. Она полностью повторяет новую концепцию, которая уже реализована в моделях A6, A7 и Q8, — уточняют в автоцентре «Audi Центр Минск».

Второе поколение Audi Q3 заметно «возмужало». Длина автомобиля — 4484 мм, ширина — 1849 мм, высота — 1616 мм, а колесная база — 2680 мм. Внешне кроссовер выделяют динамичные обводы кузова и широкий спойлер на крыше. Версия с передним приводом обладает бензиновым двигателем мощностью 150 «лошадей», который идет в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями S-Tronic.





В салоне стало просторнее, пассажирам высокого роста комфортно даже на задних сидениях, которые дополнительно можно двигать вперед и назад на 150 мм или сложить целиком. Багажное отделение рассчитано на 675 л, а без заднего ряда — на 1525 л. В базовое входят цифровая приборная панель с экраном на 10,25 дюйма, мультируль, светодиодные фары и другие опции.