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В ДТП в городе Береза пострадал пешеход

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 14 декабря около 19:10 часов 50-летний водитель управляла автомобилем марки «DAEWOO MATIZ».

В ДТП в городе Береза пострадал пешеход

Двигаясь по улице Ленина и проезжая нерегулируемый пешеходный переход напротив дома № 104, совершила наезд на переходившего проезжую часть дороги 63-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В ДТП в городе Береза пострадал пешеход

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации, 14 декабря около 19:10 часов 50-летний водитель управляла автомобилем марки «DAEWOO MATIZ». Двигаясь по улице Ленина и проезжая...
 
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