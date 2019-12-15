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В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования

16.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Долгожданные новогодние праздники не за горами, а значит, самое время напомнить о мерах безопасности подрастающему поколению в этот период.
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования

В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, совместно с работником общества спасения на водах, отправились в учреждения образования для проведения мероприятий, в ходе которых ребята осваивали правила безопасного поведения в зимний период, как правильно установить дома новогоднюю елку и обсуждали чем опасна пиротехника. А поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов «Пиротехника» и «Поведение на льду».

Во время мероприятия ребята сами рассказывали о зимних опасностях, с удовольствием принимали участие в конкурсах «Ох, уж эти художники!», «Елочные кричалки», «Найди пару» и «Путаница», участвовали в импровизированном театре «Волшебная книга».

А для закрепления материала с учащимися была проведена викторина по правилам безопасного поведения при праздновании новогодних и рождественских праздников и о правилах эксплуатации пиротехнических изделий.

Отрадно, что ребята с большим вниманием воспринимают профилактическую информацию и есть уверенность, что праздники пройдут безопасно. Мероприятия получились веселыми и запоминающимися, а на память ребята получили от спасателей буклеты «Безопасный Новый год».

В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования
В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год» работники РОЧС отправились в учреждения образования

 

mchs.gov.by

 
 
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Долгожданные новогодние праздники не за горами, а значит, самое время напомнить о мерах безопасности подрастающему поколению в этот период. В...
 
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