Умер легендарный хоккеист Владимир Цыплаков

Один из самых успешных белорусских хоккеистов, Владимир Цыплаков умер 14 декабря в возрасте 50 лет.

Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. Он выступал за сборную Беларуси по хоккею дважды, в Нагано и Солт-Лейк-Сити. Провел более трехсот матчей в НХЛ, был первым белорусом, который закрепился за океаном (после него в НХЛ переехал Руслан Салей, позднее - Грабовский и братья Костицыны). В составе белорусской хоккейной сборной принимал участие в шести чемпионатах мира. После окончания игровой карьеры занялся тренерской деятельностью, работал с минским «Динамо» и солигорским «Шахтером», тренировал российские клубы и входил в штаб сборной Беларуси.

Цыплаков был игроком в историческом матче Беларусь-Швеция в 2002 году, который наша команда выиграла. именно Цыплаков забил легендарную шайбу в мачте чемпионата мира против России в 2000 году в Санкт-Петербурге.

Прощание с легендарным белорусским хоккеистом пройдет во вторник, 17 декабря. Церемония прощания пройдет в здании крытого катка в столичном парке им. Горького с 10:00 до 13:00.