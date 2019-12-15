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Если незаконно, то штраф

16.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Ежегодно Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь принимаются меры по предупреждению и пресечению нарушений, связанных с массовой заготовкой гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елей.
Традиционно в декабре, особенно во второй половине, население республики активно готовится к встрече Нового года, католического и православного Рождества. В это время практически в каждом доме появляется елка. Сейчас искусственную зеленую красавицу можно купить в магазине, но многие граждане предпочитают натуральную, которую можно приобрети на специальных елочных базарах, организованных юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, и индивидуальными предпринимателями.
Для заготовителей установлен определенный порядок вырубки новогодних елей в лесах Республики Беларусь. Как показывает практика прошлых лет, вырубка новогодних деревьев хвойных пород не обходится без нарушений.
В соответствии со статьей 15.22 Кодекса Республики Беларусь, об административных правонарушениях за незаконное уничтожение либо повреждение деревьев и кустарников в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, а также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в состав лесного фонда, на граждан может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200, а на юридическое лицо – от 50 до 300. В остальных лесах лесного фонда за аналогичные правонарушения предусмотрены штрафы до 30 базовых величин для граждан, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 150, а на юридическое лицо – от 20 до 200. Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,2 базовой величины, в зависимости от диаметра срубленного новогоднего дерева и места совершения нарушения.
В период заготовки новогодних деревьев хвойных пород Государственной инспекцией будут проводиться рейдовые мероприятия с подразделения-ми МВД, Минлесхоза, Минприроды и другими заинтересованными ведомствами и организациями, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконных рубок.
Государственная инспекция надеется на экологическую культуру граждан и цивилизованный подход к лесопользованию со стороны юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и индивидуальных предпринимателей.
Сергей Фамин,
госинспектор
Мстиславской МРИ.

 
 
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Ежегодно Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь принимаются меры по предупреждению и пресечению...
 
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