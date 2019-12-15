Внедорожник Lada 4×4 стал тише и получил новые приборы

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» представил модернизированный внедорожник Lada 4×4, который получил усовершенствованный интерьер, а также «стал комфортней и безопасней». Выпуск автомобилей уже стартовал на Волжском автозаводе.





Основным изменениям подвергся салон, где появилась полностью измененная передняя панель с блоком управления климатической установкой и другими воздуховодами. Кроме того, использован более вместительный вещевой ящик, а на центральной консоли внедрили две розетки 12V. Плюс ко всему внедорожник получил новую комбинацию приборов с подсветкой белого цвета.





Наконец, внутри установили другие передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, а на заднем диване появилось два подголовника. В потолок с новой обивкой вмонтировали модернизированный плафон с блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Внешним изменениям подверглась лишь топовая версия Urban, получившая противотуманные фары, интегрированные в передний бампер. Что касается технической части, то внедорожник обзавелся новыми опорами силового агрегата, призванными снизить уровень вибраций.





Сам мотор остался прежним. Lada 4×4 оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 л. с. и 129 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.

Стоимость обновленной Lada 4×4 назовут позже.