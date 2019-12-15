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Мурал из Минска признали лучшим в мире
16.12.2019 13:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Минский мурал «Лічбавы свет» признан лучшим в мире по версии Street Art Cities, международной платформы стрит-арта.
Победителя выбирали народным голосованием. Как пишут организаторы, победа оказалась «немного неожиданной». Конкурентами работы белорусского граффитиста
– Для нас это первый опыт запуска народного голосования за лучшую работу месяца. Более 1 000 человек приняли участие в четырех отборочных турах и в финале. MUTUS победил с ошеломляющим результатом в 53 % голосов, — рассказал менеджер по связям с общественностью Street Art Cities.
Художник Евгений Сосюра нашел модель Вику Савченко благодаря Instagram.
Вика рассказывает:
– Он искал модель для рисунка на здании в Каменной Горке. Говорил, место видное. Я сразу насторожилась, потом стала смотреть его профиль. По постам было понятно: он действительно художник и рисует на фасадах. После этого согласилась на встречу.
Над муралом художник работал около двух недель. Модель следила за этим в соцсетях, а вживую работу впервые увидела за три-четыре дня до финального штриха. В тот день она добиралась на встречу через микрорайон Каменная Горка. Приехать и все внимательно рассмотреть смогла только через неделю.
— Я живу в Серебрянке, работаю поваром в отеле. Бывает, совпадает, что три дня подряд у меня смены по 12 часов, — сказала Вика в
Когда изображение «Лічбавы свет» появилось на стене здания, минские девушки в соцсетях начали гадать, чей это портрет. Некоторые считали, что их собственный.
– Тут ведь не видно глаз, а лицо у меня овальное – стандартное, поэтому многие темноволосые девушки видели в этом образе себя, – поясняет Вика Савченко.
Мурал «Лічбавы свет» показывает связь мира глобальных коммуникаций, природы и жизни человека. Картина стала частью триптиха «Будучыня» на ул. Притыцкого, 134. Инициаторами проекта выступают администрация Фрунзенского района Минска и стрит-арт-активисты Urban Myths.
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Девушка на изображении - жительница Серебрянки.
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