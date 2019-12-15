Мурал из Минска признали лучшим в мире

Минский мурал «Лічбавы свет» признан лучшим в мире по версии Street Art Cities, международной платформы стрит-арта.

Победителя выбирали народным голосованием. Как пишут организаторы, победа оказалась «немного неожиданной». Конкурентами работы белорусского граффитиста MUTUS были муралы чилийца INTI , испанки Lula Goce и украинца Саши Корбана .

– Для нас это первый опыт запуска народного голосования за лучшую работу месяца. Более 1 000 человек приняли участие в четырех отборочных турах и в финале. MUTUS победил с ошеломляющим результатом в 53 % голосов, — рассказал менеджер по связям с общественностью Street Art Cities.

Художник Евгений Сосюра нашел модель Вику Савченко благодаря Instagram.

Вика рассказывает:

– Он искал модель для рисунка на здании в Каменной Горке. Говорил, место видное. Я сразу насторожилась, потом стала смотреть его профиль. По постам было понятно: он действительно художник и рисует на фасадах. После этого согласилась на встречу.

Над муралом художник работал около двух недель. Модель следила за этим в соцсетях, а вживую работу впервые увидела за три-четыре дня до финального штриха. В тот день она добиралась на встречу через микрорайон Каменная Горка. Приехать и все внимательно рассмотреть смогла только через неделю.

— Я живу в Серебрянке, работаю поваром в отеле. Бывает, совпадает, что три дня подряд у меня смены по 12 часов, — сказала Вика в интервью TUT.BY . — К тому же я пробую себя как модель. Все это происходило в октябре, как раз конец сезона, много съемок. Так что неделя была совсем загружена.

Когда изображение «Лічбавы свет» появилось на стене здания, минские девушки в соцсетях начали гадать, чей это портрет. Некоторые считали, что их собственный.

– Тут ведь не видно глаз, а лицо у меня овальное – стандартное, поэтому многие темноволосые девушки видели в этом образе себя, – поясняет Вика Савченко.

Мурал «Лічбавы свет» показывает связь мира глобальных коммуникаций, природы и жизни человека. Картина стала частью триптиха «Будучыня» на ул. Притыцкого, 134. Инициаторами проекта выступают администрация Фрунзенского района Минска и стрит-арт-активисты Urban Myths.