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Меркель зовет беларусов на работу

16.12.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель во время видеообращения призвала квалифицированных работников из-за пределов Европейского Союза приезжать работать в страну.

Канцлер отметила, что Германия нуждается в квалифицированных работниках.

По словам Меркель, есть много компаний, которые активно ищут квалифицированных рабочих. "Бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников, - сказала она. - "противном случае немецким компаниям придется перемещаться в другие страны".


Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Депутаты Бундестага приняли его 7 июня 2019 года.

Как передает DW, закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.

В частности, утрачивает силу норма, по которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.

Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя работы до шести месяцев. Однако они не будут иметь права получать социальные выплаты. 


Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время белорусские медики активно учат немецкий язык.
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время видеообращения призвала квалифицированных работников из-за пределов Европейского Союза приезжать работать в страну.
 
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