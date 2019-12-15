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Автомобильное топливо на АЗС подорожало с 15 декабря

16.12.2019 12:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как сообщают в концерне «Белнефтехим», повышение цен на топливо связано с ростом цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ.

Теперь цены на АЗС такие:

1 литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,62 рубля,

АИ-95-К5-Евро - 1,72 рубля,

АИ-98-К5-Евро - 1,94 рубля,

ДТ - 1,72 рубля.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 15 декабря вновь выросли розничные цены на моторное топливо. На автозаправочных станциях стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 1...
 
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