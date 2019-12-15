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Автомобильное топливо на АЗС подорожало с 15 декабря
Источник материала: Myfin
Как сообщают в концерне «Белнефтехим», повышение цен на топливо связано с ростом цены
Теперь цены на АЗС такие:
1 литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1,62 рубля,
АИ-95-К5-Евро - 1,72 рубля,
АИ-98-К5-Евро - 1,94 рубля,
ДТ - 1,72 рубля.
Источник: Myfin.by
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