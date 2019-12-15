|
Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о собственном суверенитете. 16 и 17 декабря в стране – официальные выходные.
Во всех городах проходят фестивали и ярмарки, а вечером небо озарится красочным салютом. С национальным праздником президента Казахстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)