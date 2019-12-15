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Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

16.12.2019 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о собственном суверенитете. 16 и 17 декабря в стране – официальные выходные.

Александр Лукашенко поздравил Казахстан с Днём Независимости

Во всех городах проходят фестивали и ярмарки, а вечером небо озарится красочным салютом. С национальным праздником президента Казахстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

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Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 лет назад, в декабре 1991 года, республика заявила о...
 
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