«Не думаю, что Беларусь и Россия станут единым государством». В Минске выступил Владимир Познер

Источник материала: Tut.by

15 декабря в Минск с творческим вечером приехал известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Перед столичными зрителями он выступал уже в третий раз, и вновь с аншлагом. Кульминацией вечера стали ответы опытного интервьюера на вопросы от минчан. AFISHA.TUT.BY побывала на встрече и записала самые интересные из них.





«Каждая нормальная страна хочет быть независимой»

Из декора на сцене Дворца Республики — белое кресло и маленький стол с водой. А также корзинка для вопросов из зала, к которой минчане потянулись еще до появления на сцене Познера. Сам журналист был не рад такой форме взаимодействия с залом.

— Сделали неправильно, — начал он. — Всегда прошу не класть записки в корзину, а пользоваться микрофонами, потому что таким образом я вижу, кто со мной разговаривает, все слышат вопрос. Да и почерк не надо разбирать. Это плохая идея, но я на них, конечно, отвечу.

Тут же Позер признался, что, выступая перед белорусами, ставит себя в затруднительное положение. Ведь опросы в разных странах показали: людей больше интересует, что происходит у них дома, чем других странах.

— А я мало знаю, что происходит в вашей стране, поэтому буду говорить о тех вещах, которые вас меньше интересуют. Что поделаешь, — сказал он и тут же затронул одну из самых волнующих белорусов тем. — Но я скажу по поводу взаимоотношений между Российской Федерацией и Беларусью. У меня спрашивают, будет ли настоящее государство? Я этого не знаю. Но знаю, что каждая нормальная страна хочет быть независимой. Бывает, стране угрожают, и она просится под крыло более сильной… Или есть Европейский союз, где единая валюта и отсутствие границ, но все страны сохраняют независимость. Я не то чтобы за что-то агитирую, но естественно, это политическая игра. Вряд ли будет единое государство, не думаю. По моим сведениям, президент Лукашенко во времена Бориса Ельцина очень стремился к этому, он полагал, что займет его место, но не случилось. Если бы я был религиозным человеком, я бы сказал: «Слава Богу». Я за то, чтобы были взаимовыгодные отношения, сотрудничество между Беларусью и Россией, но при этом нормально, чтобы каждая страна сохранила независимость, и сама принимала решения.





После чего Познер развернуто прокомментировал мировые новости: победу консервативной партии на Парламентских выборах в Великобритании, импичмент президента США Дональда Трампа, отстранение России на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира из-за появления фальшивок в национальной базе допинг-проб.

Затем настала самая оживленная часть вечера — вопросы к журналисту из зала. За полтора часа минчане задали десятки разных вопросов, просили обняться, делали карикатуры и дарили красные носки — излюбленный аксессуар Познера. О чем беседовали?

О героях программы и прайм-тайм

Авторская программа «Познер» — визитная карточка российского журналиста. В ней он берет интервью у известных и влиятельных людей: политиков, ученых, артистов. Логично, что у минчан назрел вопрос: а почему бы не пригласить простого человека?

— Представьте, идет реклама программы: «У Познера будет Иван Петров». А это кто? Почему я как зритель должен это смотреть? К тому же, если я позвал Ивана Петрова, надо и Петра Иванова позвать. Почему одного позвал, а другого нет? — объясняет Познер. — У меня не такая программа, чтобы позвать таких людей. Я приглашаю в программу людей, деятельность которых влияет на мою жизнь, на жизнь других — это члены правительства, депутаты. Также я приглашаю тех, к кому есть интерес: деятели кино, науки, литературы.





Также минчане решили возмутиться, что программа «Познер» идет так поздно — в 12 ночи. Мол, это деньги или политика?

— Это деньги, — сходу отвечает Познер. — Телевидение — это бизнес, оно продает рекламное время. Чем больше людей смотрит, тем дороже продается время. Понятное дело, моя программа не может соревноваться с программами типа «Пусть говорят». И вы в этом виноваты! Вы больше любите смотреть про замочную скважину, чем интеллигентный разговор двух умных людей, честно. Если бы я разделся догола, программу поставили бы в прайм-тайм.

О журналистике и политике

Одним из самых популярных на встрече стал вопрос о политике. Журналиста просили прокомментировать высказывания Путина, рассказать о взаимоотношениях России и Польши.

— В песне группы Lumen есть строчка «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Ваше отношение к России можно такими словами обозначить? — спросил парень.

— Я к государству отношусь плохо. Журналист не может к нему относится хорошо, это противоречит его сути. Он должен показывать государству, что в нем неправильно. Ведь журналист не может решить что-то, но может указать на недостатки. В России со СМИ проблема. Есть либо те, кто за власть, либо против. Но где те, кто объективно рассказывает, что происходит? А ведь это задача журналиста… Поэтому я отказываюсь вставать на чью-либо сторону, это не моя задача. Моя работа — дать информацию. Я говорю объективно и не вру. Я не оппозиционер, но как журналист отношусь с подозрением к власти и политикам не верю.





Зашла речь и об Украине и Крыме.

— Крым — это Украина? — поинтересовались минчане.

— Формально да, но на самом деле нет.

— Агрессор ли Россия в Крыму и на Донбассе?

— Мне не нравится слово агрессор. Россия отстаивает свои национальные интересы. Украина сделала поворот в сторону Запада, становится частью Евросоюза и НАТО. Что происходит с Крымом и Севастополем? Это же база российского черноморского флота, но она становится базой американского флота, а на юго-западной границе с Россией появляется НАТО. Имеет ли право Украина договариваться? Конечно. Но Россия видит в этом реальную опасность и говорит: «Нет, не допустим». Агрессор ли? Не знаю. Это национальный интерес, нам угрожают, и мы предпримем определенные шаги. Так сделает любая страна.

Неравнодушные горожане спрашивали и о судьбе Беларуси. Однако журналист заявил, что прогнозов делать не станет.

…и Навальном

На творческих встречах Познера просят рассказать, как он относится к той или иной личности. И если в прошлый раз речь шла об Иване Урганте и Соловьеве, то сейчас — о политике Алексее Навальном.

— Я его не люблю, он отважный, но он очень хочет власти, хочет быть президентом. А я не люблю людей, которые стремятся к власти. Один англичанин сказал, что власть развращает, а власть абсолютная развращает абсолютно. И чем дольше человек у власти, тем хуже, — ответил Познер. — Но он должен иметь возможность выступать на телевидении, я бы хотел пригласить его к себе в программу, но не могу. Мою программу покупает Первый канал, и он не покупает кота в мешке. Всегда спрашивает, кого я собираюсь пригласить.

О правильном питании

В свои 85 лет Владимир Владимирович отлично держится на сцене, за более чем 2-часовую беседу ни разу не присаживается в кресло. А перерыв делает лишь единожды и на пару секунд — попить воды. По традиции не обошлось без вопросов, как ему удается хорошо выглядеть и из чего состоит его рацион питания.





— Внешне хорошо выглядеть нетрудно. И это не секрет. Нужно вовремя вставать и ложиться, правильно питаться и заниматься спортом. Все это знают, но никто не делает, потому что лень, — уверен он. — Что касается рациона. Это у меня от мамы. Вообще французы растят детей в строгости: не обнимают, редко целуют. Но мама всегда следила, чтобы я ел вовремя три раза в день и только здоровую пищу. И до сих пор я соблюдаю этот режим.

— А лень у вас бывает, проводите ли бесцельно время? — спрашивают минчане.

— Конечно, я все-таки человек, хоть кто-то и не верит! Бывает, особенно когда жена начинает какой-то сериал смотреть.

О юморе

На протяжении всего вечера Владимир Владимирович то и дело отпускал ироничные шутки. Неудивительно, что минские зрители решили поинтересоваться его мнением о юморе и стендапе в России и Америке.

— Я был на стендапе в Америке, там блистательные мастера этого жанра. В России не был, смотрел по телевизору — не смешно. Есть такие люди как Ваня Ургант, которые могут сходу смешно шутить, но, например, для стендапа нужно много думать, писать, — заключил Познер, а затем рассказал, как шутят во Франции. — Я был давно в гостях у своей тети во Франции, моя жена хотела в порномагазин, ей было интересно. И решила уточнить у тети, где хороший? На что тетя ответила, сейчас будет не совсем парламентское выражение: «А что там видеть, 1000 х**в или один — одно и то же». Зал разразился смехом.

О литературе

Во время встречи зашла речь и о книгах, минчане попросили в будущем составить список литературы, обязательной к прочтению.





— Нет у меня такого. Как-то у нас собирались делать выставку с полками любимых произведений известных людей. Когда ко мне обратились и попросили выбрать 5 книг, я подумал, как это? Сел писать, когда дошел до 65, понял: что-то не так. Есть главные книги — это Библия, неважно, верующий вы или нет. Не прочитав библию, вы не поймете ни одной картины Эпохи Возрождения. Ветхий и Новый завет — обязательно надо читать. Иногда это скучно, но это важно. И надо все время читать, кино смотреть. Люди стали это делать реже.

Об оттоке молодых «мозгов»

Во время встречи Владимир Познер привел интересную статистику от российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр»: 53% из опрошенных молодых людей от 18 до 24 лет хотят уехать из страны.

— Мне 22 года, хочу задать вопрос, касающийся лично меня и многих молодых людей. Рано или поздно мы все сталкиваемся с тем, что теряем веру в реализацию своих возможностей в родной стране. Я знаю, что у вас богатый опыт жизни в разных странах. Есть ли возможность в сознательном возрасте почувствовать себя своим в чужой стране? — спросила у Познера молодая девушка.

— Мне жаль, что вы задаете такой вопрос. Нет ничего более печального, чем когда человек хочет уехать из своей страны. Это значит, что ему в ней плохо. А когда таких людей много — значит, всей стране плохо. Вам 22 года. Если вы уезжаете в этом возрасте, значит, что вы нигде не будете чувствовать себя своим. Я приехал в Россию в 19 лет, я не чувствую своим, я добился многого, но сказать, что я там свой — нет. Во внутреннем смысле.

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