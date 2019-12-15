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Белорусы тратят на еду треть доходов, а на кафе – почти меньше всех в Европе

16.12.2019 13:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы тратят на еду треть доходов, а на кафе – почти меньше всех в Европе

фото: 015.by

На посещение кафе и ресторанов у жителей Беларуси уходит всего 2,8 процента доходов. Меньше только у румынов и молдаван.

На еду у белорусов уходит 36,3% доходов, на алкоголь и табак  – 3%, на досуг и культуру – 2,7% процента. Такие данные приводит РИА Новости.

Покупка продуктов питания занимает самую весомую долю в семейных бюджетах жителей Украины, Казахстана, Молдавии (44-50% всех расходов). Беларусь в списке из 40 стран на 35-м месте. Россия – на 31-м ( расходы на питание здесь составляют 30,2%)

Меньше всего доля расходов на питание у жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании.

При составлении рейтинга были проанализированы бюджеты домохозяйств (по информации национальных статистических служб). Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 г., в ряде стран ввиду отсутствия статистики - за предыдущие годы. Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей (питание вне дома, путешествия, образование, развлечения и пр.)

Примечательно, что при этом в рейтинге влиятельности стран мира Беларусь улучшила свои позиции

 
 
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На посещение кафе и ресторанов у жителей Беларуси уходит всего 2,8 процента доходов. Меньше только у румынов и молдаван.
 
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