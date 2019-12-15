Выбирайте победителя конкурса «Реальный ЗОЖ»

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY провел конкурс «Реальный ЗОЖ» : белорусы рассказывали о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу, — и считали, во сколько это обошлось. Спасибо всем, кто участвовал! Пришло время выбрать, чья история впечатлила вас больше.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 14.00 16 декабря по 14.00 19 декабря 2019 года. Голосовать за понравившуюся историю могут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 16 декабря 2019 года.

Победитель будет объявлен 20 декабря 2019 года. Он получит денежный приз — 300 рублей. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке .