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Выбирайте победителя конкурса «Реальный ЗОЖ»
Источник материала: Tut.by
GO.TUT.BY провел конкурс
Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 14.00 16 декабря по 14.00 19 декабря 2019 года. Голосовать за понравившуюся историю могут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 16 декабря 2019 года.
Победитель будет объявлен 20 декабря 2019 года. Он получит денежный приз — 300 рублей. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться
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