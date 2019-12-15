Ежегодные зимние игры «Горячая зима – 2019» прошли 13-15 декабря на ТОК «Белое озеро»

Источник материала: Виртуальный Брест

90 участников, 10 команд, 8 испытаний и 3 дня - все это «Горячая зима -2019» для работающей молодёжи города Бреста. Организаторами данного мероприятия ежегодно выступают Брестская городская организация ОО «БРСМ» и Брестский городской исполнительный комитет, и на сей раз это не стало исключением. Место проведения осталось неизменным – туристско-оздоровительный комплекс «Белое озеро» ( Брестский район).





Многие команды принимают участие в зимних играх уже не в первый раз и планируют продолжать эту традицию. Ежегодно к ним присоединяются и новые представители предприятий и организаций города.

Традиционно «Горячая зима» началась с деления участников на большие команды, которых, путем объединения, получилось четыре. Каждая образованная команда имела свой цвет: зеленый, жёлтый, синий и красный. Стартовали игры с визитной карточки. Участники порадовали жюри уровнем подготовки и доказали, что они активные, творческие и креативные личности.





Утро следующего дня началось с «горячей полосы», преодолевая которую участникам необходимо было последовательно пройти все испытания. Затем команды сразились в соревнованиях по настольному теннису и дартсу.

Зрелищным и интересным оказался этап «Схватка», своеобразный квест. Участники проходили задания, которые поэтапно получали во время игры.





Море улыбок, новые знакомства, только положительные эмоции - все это и объединило участников зимних игр «Горячая зима — 2019”.

Золото зимних игр завоевала команда «Желтых», которую представлял Брестский филиал РУП «Белтелеком». Серебро – у команды «Синих» (управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи»),бронза - команда «Зеленых» (страйкбольный клуб «СМЕРШ», ГУ ТЦСОН Ленинского района г.Бреста, РУП «Брестэнерго»).