В Нацбанке наградили победителей республиканской олимпиады по финграмотности

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Олимпиада проходила в сентябре – декабре этого года в четыре этапа (финал - 13 декабря). Показательно, что качество подготовки и уровень финансовой грамотности участников заметно выросли по сравнению с предыдущими годами. Раньше вопросы олимпиады были достаточно простыми, но с каждым годом они усложняются и радует, что участники олимпиады так успешно демонстрируют свои знания в достаточно сложных областях финансовых знаний, отметила Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Нацбанка.









Фото Myfin.by



Первое место в этом году в олимпиаде занял Александр Лазарь из Гродненской городской гимназии. Победитель получил диплом I степени и ценный подарок – планшет.





Победитель Александр Лазарь из Гродненской городской гимназии. Фото Myfin.by



По словам старшеклассника, он уже второй раз участвует в олимпиаде, но в финал вышел впервые – готовился очень серьезно и рад своей победе и награде. Как рассказал Александр, родители поддерживают его интерес к теме финансов, хотя сами к финансовой сфере прямого отношения не имеют. Мама преподает обществоведение, а папа работает в частном бизнесе.





На вопрос в какой сфере он хочет работать в будущем, 16-летний победитель и будущий выпускник Гродненской гимназии ответил: «Пока еще не определился. Не знаю, может быть, буду поступать в вуз, связанный с экономикой. Или еще вариант – возможно, что мое высшее образование будет связано с программированием, сферой информационных технологий», - сказал Александр Лазарь.

В ответ на вопрос, где бы он хотел работать после окончания вуза - в Беларуси или за границей, победитель сказал, что в Беларуси.

В центре победитель Александр Лазарь, справа - Иван Шеремет (второе место), слева -Владислав Варец (третье). Фото Myfin.by







Второе место в олимпиаде занял Иван Шеремет из средней школы № 2 города Смолевичи Минской области. Он награжден дипломом II степени и смартфоном.

Диплома III степени и фотоаппарата был удостоен Владислав Варец Рогозницкого учебно- педагогического комплекса детский сад – средняя школа (Мостовский район, Гродненская область).

Фото Myfin.by



Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования Республики Беларусь ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основная ее цель – популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, – личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.



