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Прошел заключительный этап акции МЧС «Не прожигай свою жизнь»

16.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На заключительном этапе акции «Не прожигай свою жизнь» активисты БМООСП рассказывали об опасности курения в нетрезвом состоянии, раздавая покупателям универмага г. Дзержинска памятки.

Если говорить о пожарах, которые происходят из-за непотушенной сигареты, то по статистике, на момент возникновения возгорания одиннадцать из двенадцати погибших на пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. Могли ли эти люди адекватно оценивать действительность и думать о безопасности? Конечно же, нет. Поэтому сегодня наша задача — привлечь внимание населения и донести до них, что нельзя курить в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

На заключительном этапе акции «Не прожигай свою жизнь» активисты БМООСП рассказывали об опасности курения в нетрезвом состоянии, раздавая покупателям универмага г. Дзержинска памятки. Старались убедить людей в том, что курение не только вредит здоровью, но и может унести жизни людей и привести к уничтожению имущества. Людям, страдающим никотиновой зависимостью, предлагали обменять табачное изделие на более полезное –конфету, в конкурсах и викторинах все смогли проверить свои знания в области пожарной безопасности.

Всем без исключения хотелось бы напомнить — соблюдайте элементарные правила безопасности, не курите в постели ведь оно опасно для жизни, не прожигайте свою жизнь.




 
 
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На заключительном этапе акции «Не прожигай свою жизнь» активисты БМООСП рассказывали об опасности курения в нетрезвом состоянии, раздавая...
 
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