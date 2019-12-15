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Лесничества Брестской области вносили в документы несуществующие леса

16.12.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лесничества Брестской области вносили в документы несуществующие леса
Фото из открытых источников

Прокуроры Брестской области совместно со специалистами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте выявили нарушения в сфере разведения и восстановления леса, пишет БЕЛТА.

Лесничества Брестской области вносили в документы несуществующие леса Границы и площадь земель Березинского биосферного заповедника изменят

В частности, участки лесного фонда, переведенные в 2017-2018 годах из категории молодняков в ценные древесные насаждения, не соответствовали по своим критериям землям, покрытым лесом. Выявлены факты, когда на этих территориях лесные культуры были размещены фрагментарно либо вовсе отсутствовали. «При этом лесничества представили документацию, подтверждавшую уходные работы и инвентаризацию таких участков, количество и качество экземпляров главной породы на них. Это свидетельствовало о ложности сведений, внесенных в документы. И послужило основанием для начисления и выплаты зарплаты, премиальных доплат работникам лесного хозяйства», - пояснили в прокуратуре.

Один из случаев произошел в Дрогичинском лесхозе. На площади 4,4 га не было заявленных в инвентаризации саженцов ясеня. В Полесском лесхозе на момент проверки на площади около 0,5 га обнаружена гибель лесных культур, хотя этот участок ранее перевели в категорию земель, покрытых лесом. «Недостоверная информация, внесенная в государственные статическую отчетность и лесной кадастр, способствовала формированию неправильного представления о положении дел в лесной сфере», - подчеркнули собеседники.

Органы прокуратуры Брестской области внесли шесть актов надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения. В районные отделы милиции направлены два поручения о проведении доследственных проверок.

 
 
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Специалистами выявлены нарушения в сфере разведения и восстановления леса.
 
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