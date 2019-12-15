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Поротников: В НATO растет понимание, что Беларусь – не Россия

16.12.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы посетили штаб-квартиру НATO в Брюсселе. Среди группы политиков и экспертов был и Андрей Паротников, руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.

Белсат спросил эксперта о том, что мешает Беларуси подписать соглашение с Североатлантическим альянсом, как в НATO воспринимают нашу страну и при каких условиях возможно участие белорусских военных в совместных с натовскими партнерами учениях?

Как сейчас в Североатлантическом альянсе воспринимают Беларусь?

Беларусь по-прежнему остается отчасти terra incognita для чиновников НATO, но при этом растет понимание, что Беларусь не является Россией. Хотя там воспринимают Минск как очень зависимый от Москвы в плане вопросов безопасности, особенно военной безопасности. Тем не менее, они видят отличие белорусской политики от российской и воспринимают это достаточно серьезно, но пока, как мне кажется, не очень понимают, что с этим делать дальше.

Почти в то самое время, когда группа белорусских экспертов была в Брюсселе, в штаб-квартире НATO уже бывший глава Генштаба вооруженных сил Беларуси, генерал Олег Белоконев, который сейчас попал в Палату представителей, сделал громкое заявление, неожиданное – о том, что будут готовы к учениям с НATO. 

В связи с этим возникает вопрос: а раньше Беларусь разве не участвовала в учениях с государствами НATO?

Именно в военных учениях белорусские военнослужащие с натовскими государствами не участвовали, но были учения, в которых участвовало Министерство чрезвычайных ситуаций, так как НATO – не только военный альянс. Это также и очень сильная система ликвидации катастроф: техногенных, природных и так далее. Там Беларусь достаточно активно участвует, и она представлена. 

Что касается именно военных контактов между белорусскими военными и военными НATO, то белорусы участвовали в разного рода соревнованиях по приглашению конкретных стран. Но в том случае это не был уровень сотрудничества между Беларусью и альянсом, это было двустороннее сотрудничество.

Да, это белорусские спецназовцы участвовали, по-моему, в соревнованиях с британскими военными. Это уже традиция. Генерал Белоконев обозначил, что Беларусь готова к учениям с НATO, а как тот факт, что Беларусь – союзник России, влияет на возможное участие белорусов в учениях альянса?

Это скорее реверанс в сторону Москвы, так как на сегодня проблемой для участия белорусских военных именно в военных учениях остается отсутствие соглашения о защите секретной информации между Беларусью и НATO. Кстати, такое соглашение есть у НATO с Россией. 

Но с Беларусью с 1994 года мы никак не можем его подписать. Все же учения связаны в том числе с обменом некой информацией ограниченного пользования. В этом случае пока это соглашение не будет подписано, участие белорусских военных в совместных учениях с военными НATO – отчасти теоретическая и гипотетическая возможность.

Андрей, с чем бы вы связывали в целом заявление генерала Олега Белоконева сейчас, когда как раз идет трудный процесс переговоров между официальными Минском и Москвой, связанных с интеграцией? Есть ли связь между этими событиями?

Белорусская сторона, власти всегда стремятся манипулировать своими партнерами с Запада и с Востока, поэтому, безусловно, я склонен рассматривать такие заявления, какие-то реверансы в сторону Запада, в частности НATO, как своеобразное орудие давления на Москву. Мол, если вы не пойдете на соглашение с нами, то мы всегда найдем возможность совершить так называемый разворот на Запад. 

Но я скептически отношусь к этому, потому что мне кажется, в Москве довольно четко понимают, что ни на какой Запад Беларусь при Александре Лукашенко не развернется.


Соглашение об обмене информацией. Я, когда был на саммите НATO в Брюсселе, также о нем слышал. О нем официально сказал министр иностранных дел Латвии в интервью «Белсату», но неофициально мне известно, что есть какая-то проблема с этим соглашением, что альянс хотел бы его подписать, Беларусь хотела бы подписать, но есть препятствие. 

И я слышал, что возможно эта преграда опять же в БелАЭС и позиции Литвы. Была ли во время вашего визита в Брюсселе об этом речь?

Было сказано следующим образом, что такие соглашения должны пройти процедуру согласования всеми странами – членами НATO, но не все страны пока что согласны эту процедуру провести. Ну и безусловно, напрямую не называлось, какая это страна, но было уточнено, что в настоящее время осталась одна страна. 

Мы все сделали для себя выводы, что разговор все же идет о Литве. Но по последним данным, официальная позиция Вильнюса в этом вопросе также постепенно меняется в пользу белорусской стороны, они считают, что надо развивать сотрудничество и диалог многовекторный, многоплановый между западными военными и белорусскими – это в общих интересах. То есть военная безопасность.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Белорусы посетили штаб-квартиру НATO в Брюсселе. Среди группы политиков и экспертов был и Андрей Паротников, руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.
 
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