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Премьер Финляндии ответила назвавшему ее "продавщицей" главе МВД Эстонии
Источник материала: Партизан
Глава финского правительства Санна Марин заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать премьер-министром.
Так она ответила на слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, который, говоря о назначении Марин, заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» –
Еще в школе Марин начала работать в пекарне, затем работала кассиром в универмаге. В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.
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Глава финского правительства Санна Марин заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать премьер-министром.
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