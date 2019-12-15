







Так она ответила на слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, который, говоря о назначении Марин, заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра».





написала Санна Марин в Twittter. «Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» –в Twittter.





Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал Марин «продавщицей» , которая «поднялась до премьер-министра». Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии, слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политические деятели Эстонии отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран, передает РИА «Новости». , которая «поднялась до премьер-министра». Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии, слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политические деятели Эстонии отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран, передает РИА «Новости».









Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавила кабинет министров Финляндии и стала самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами. и стала самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.





Еще в школе Марин начала работать в пекарне, затем работала кассиром в универмаге. В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.