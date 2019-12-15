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Премьер Финляндии ответила назвавшему ее "продавщицей" главе МВД Эстонии

16.12.2019 13:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава финского правительства Санна Марин заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать премьер-министром.



Так она ответила на слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, который, говоря о назначении Марин, заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра».

«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!» – написала Санна Марин в Twittter.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал Марин «продавщицей», которая «поднялась до премьер-министра». Ввиду особо дружественных отношений Эстонии и Финляндии, слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политические деятели Эстонии отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран, передает РИА «Новости».


Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавила кабинет министров Финляндии и стала самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.

Еще в школе Марин начала работать в пекарне, затем работала кассиром в универмаге. В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.
 
 
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Глава финского правительства Санна Марин заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать премьер-министром.
 
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