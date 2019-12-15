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Практические советы, которые помогут повысить уверенность в себе

16.12.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

The New York Times объясняет, почему мы должны быть уверенны в себе — и как этого чувства добиться.


Фото: unsplash.com

Чем уверенность может быть полезной?

Уверенность в себе — это ваша вера, но не мера реальных навыков. Почему тогда важно ее развивать? По словам автора книги «Искусство харизмы» и основателя канала YouTube с 2,7 миллионами подписчиков Чарли Хуперта, уверенность не только помогает чувствовать себя лучше, но и заставляет рисковать и вносить изменения в свою жизнь.

«Внутренняя уверенность ведет к позитивности, счастью и стойкости, — отмечает Хуперт. — А внешняя — к большему риску, который напрямую связан с получением большего вознаграждения».

Оксфордский справочник позитивной психологии говорит об этом иначе: «Если человеку не хватает уверенности — не будет никаких действий. Сомнение может ослабить усилие до того, как действие начнется или продолжится».

Вот пример. Если вы думаете, что сможете получить работу своей мечты и подадите заявку, — у вас есть шанс, даже если он небольшой. Если же изначально вы не верите, что можете ее получить, то вы не подаете заявку. Гарантированно в таком случае работы мечты у вас не будет.

Уверенность в себе не делает вас волшебным образом лучше, но побуждает идти на риск, необходимый для достижения смелых целей.

Семь способов воспитать уверенность в себе

Для того, чтобы появилась уверенность, надо изменить убеждения о самом себе. Вы можете перед зеркалом говорить себе, что вы достаточно хороши и умны — это не навредит. Но есть и другие эффективные инструменты, которые можно использовать.


Фото: unsplash.com

Будьте сверхчестным с самим собой

Чарли Хуперт предлагает быть «предельно честным» с самим собой в самых простых вещах. «Допустим, кто-то спрашивает вас о хобби или заработке. Если вы понимаете, что скрываете ответ, — оцените это. Скорее всего, вам нужно либо прекратить этим заниматься, либо принять эту часть себя».

Это не означает, что вы должны делиться подробностями своей жизни с каждым встречным. Вы можете говорить об увлечениях со своими друзьями, а на работе обсуждать рабочие темы. Но вы можете найти и того, кто не связан с этими сферами вашей жизни: «Когда вы перестанете скрывать свою жизнь от других — вы почувствуете себя более уверенно», — отмечает Хуперт.

Начните тренироваться

Многие люди увлекаются спортом, чтобы похудеть или нарастить мышечную массу, но физические упражнения кроме всего прочего могут значительно повысить вашу уверенность в себе. Американская психологическая ассоциация отмечает, что нагрузки могут улучшить настроение, а наряду с регулярным лечением и терапией помочь в борьбе с депрессией и тревогой.

Регулярные занятия физкультурой требуют постоянства, а его сохранение — это уже достижение. Придерживаясь здоровой привычки заниматься спортом, вы не только будете чувствовать себя более уверенно, но и сможете заметить физическое улучшение своего тела и здоровья.

Пробуйте вещи, которые ставят вас в неудобное положение

Выходить за пределы зоны комфорта никому не нравится. Хуперт говорит, что в этом и есть тренировка: «Уверенность заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно в самых разных ситуациях, которые кажутся некомфортными окружающим. Если вы каждый день растягиваете свою зону комфорта, в скором времени она расширится. Вы сможете чувствовать себя более уверенно, даже находясь вне ее».

Это могут быть серьезные изменения — смена работы или встреча с кем-то, кого вы обычно избегаете. А могут быть незначительные — разговор с кем-то незнакомым (если вы обычно стесняетесь его завязывать), дегустации новой еды. Пусть такие изменения будут происходить каждый день понемногу, чем единожды глобально.


Фото: pixabay.com

Не бойтесь менять одежду

Ваш стиль может влиять на то, как вас воспринимают другие люди. Но не только: одежда воздействует и на ваше восприятие себя — она может побудить вас думать или вести себя по-другому. Профессор Колумбийской школы бизнеса Адам Галински обнаружил, что участники исследования, которые были одеты в белые лабораторные халаты, становились более внимательными и вели себя как врачи (или как, по их мнению, ведут себя врачи). Если вы хотите чувствовать себя уверенно — одевайтесь как человек, которого вы представляете себе уверенным.

Не поддавайтесь синдрому самозванца

Синдром самозванца — это неприятная психическая ошибка, которая убеждает в том, что все достижения не важны и вас собираются признать мошенником. Такое сомнение закрадывается, потому что легче вспоминать недостатки, чем запоминать успехи.

Возьмите за правило иногда записывать или размышлять о своих достижениях. Проще быть уверенным в себе, когда помнишь, чего ты достиг.

Следите за своей осанкой

На уверенность влияет не только одежда, но и ваша поза. Поначалу это может показаться немного глупым (помните про совет о выходе за пределы зоны комфорта), но когда вы пробуете новые позы — вы можете изменить свое настроение. Исследования, проведенные в университете штата Огайо, показывают, что даже прямое сидение за рабочим столом может заставить вас чувствовать себя более уверенно в том, что вы делаете.

Избегайте ловушки надменности

Когда вы выражаете себя более уверенно, естественно, может появиться вопрос о высокомерии. Хуперт поясняет: «Высокомерие — это скорее об отсутствии безопасности, чем об уверенности в себе. Уверенность — это самоудовлетворение, в то время как высокомерие требует подтверждения извне. Таким образом, высокомерные люди это те, которые хвастаются, чтобы добиться признания других. Тот, кто с истинной уверенностью в себе способен быть напористым, вряд ли примет высокомерный тон. Как ни странно, лучшая защита от высокомерия — это развитие истинной уверенности в себе».

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Уверенность в себе - это лишь один из элементов триады, которые формируют вашу истинную «уверенность».
 
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