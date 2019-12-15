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Практические советы, которые помогут повысить уверенность в себе
Источник материала: Tut.by
Чем уверенность может быть полезной?
Уверенность в себе — это ваша вера, но не мера реальных навыков. Почему тогда важно ее развивать? По словам автора книги «Искусство харизмы» и основателя канала
«Внутренняя уверенность ведет к позитивности, счастью и стойкости, — отмечает Хуперт. — А внешняя — к большему риску, который напрямую связан с получением большего вознаграждения».
Оксфордский справочник позитивной психологии говорит об этом иначе: «Если человеку не хватает уверенности — не будет никаких действий. Сомнение может ослабить усилие до того, как действие начнется или продолжится».
Вот пример. Если вы думаете, что сможете получить работу своей мечты и подадите заявку, — у вас есть шанс, даже если он небольшой. Если же изначально вы не верите, что можете ее получить, то вы не подаете заявку. Гарантированно в таком случае работы мечты у вас не будет.
Уверенность в себе не делает вас волшебным образом лучше, но побуждает идти на риск, необходимый для достижения смелых целей.
Семь способов воспитать уверенность в себе
Для того, чтобы появилась уверенность, надо изменить убеждения о самом себе. Вы можете перед зеркалом говорить себе, что вы достаточно хороши и умны — это не навредит. Но есть и другие эффективные инструменты, которые можно использовать.
Будьте сверхчестным с самим собой
Чарли Хуперт предлагает быть «предельно честным» с самим собой в самых простых вещах. «Допустим, кто-то спрашивает вас о хобби или заработке. Если вы понимаете, что скрываете ответ, — оцените это. Скорее всего, вам нужно либо прекратить этим заниматься, либо принять эту часть себя».
Это не означает, что вы должны делиться подробностями своей жизни с каждым встречным. Вы можете говорить об увлечениях со своими друзьями, а на работе обсуждать рабочие темы. Но вы можете найти и того, кто не связан с этими сферами вашей жизни: «Когда вы перестанете скрывать свою жизнь от других — вы почувствуете себя более уверенно», — отмечает Хуперт.
Начните тренироваться
Многие люди увлекаются спортом, чтобы похудеть или нарастить мышечную массу, но физические упражнения кроме всего прочего могут значительно повысить вашу уверенность в себе. Американская психологическая ассоциация отмечает, что нагрузки могут улучшить настроение, а наряду с регулярным лечением и терапией
Регулярные занятия физкультурой требуют постоянства, а его сохранение — это уже достижение. Придерживаясь здоровой привычки заниматься спортом, вы не только будете чувствовать себя более уверенно, но и сможете заметить физическое улучшение своего тела и здоровья.
Пробуйте вещи, которые ставят вас в неудобное положение
Выходить за пределы зоны комфорта никому не нравится. Хуперт говорит, что в этом и есть тренировка: «Уверенность заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно в самых разных ситуациях, которые кажутся некомфортными окружающим. Если вы каждый день растягиваете свою зону комфорта, в скором времени она расширится. Вы сможете чувствовать себя более уверенно, даже находясь вне ее».
Это могут быть серьезные изменения — смена работы или встреча с кем-то, кого вы обычно избегаете. А могут быть незначительные — разговор с кем-то незнакомым (если вы обычно стесняетесь его завязывать), дегустации новой еды. Пусть такие изменения будут происходить каждый день понемногу, чем единожды глобально.
Не бойтесь менять одежду
Ваш стиль может влиять на то, как вас
Не поддавайтесь синдрому самозванца
Синдром самозванца — это неприятная психическая ошибка, которая убеждает в том, что все достижения
Возьмите за правило иногда записывать или размышлять о своих достижениях. Проще быть уверенным в себе, когда помнишь,
Следите за своей осанкой
На уверенность влияет не только одежда, но и ваша поза. Поначалу это может показаться немного глупым (помните про совет о выходе за пределы зоны комфорта), но когда вы пробуете новые позы — вы можете изменить свое настроение.
Избегайте ловушки надменности
Когда вы выражаете себя более уверенно, естественно, может появиться вопрос о высокомерии. Хуперт поясняет: «Высокомерие — это скорее об отсутствии безопасности, чем об уверенности в себе. Уверенность — это самоудовлетворение, в то время как высокомерие требует подтверждения извне. Таким образом, высокомерные люди это те, которые хвастаются, чтобы добиться признания других. Тот, кто с истинной уверенностью в себе способен быть напористым, вряд ли примет высокомерный тон. Как ни странно, лучшая защита от высокомерия — это развитие истинной уверенности в себе».
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Уверенность в себе - это лишь один из элементов триады, которые формируют вашу истинную «уверенность».
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