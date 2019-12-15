В Минске подорожает проезд в городском общественном транспорте

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

За одну поездку на наземном транспорте нужно будет платить 65 копеек, в метро - 70 копеек.

Провоз ручной клади в наземном транспорте и метро повысится до 65 и 70 копеек соответственно.

В Гродненской, Гомельской и Минской областях проезд в городском общественном транспорте подорожал с 15 декабря, а в Брестской - с 11 декабря.