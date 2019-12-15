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В Минске подорожает проезд в городском общественном транспорте

16.12.2019 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

За одну поездку на наземном транспорте нужно будет платить 65 копеек, в метро - 70 копеек.

Провоз ручной клади в наземном транспорте и метро повысится до 65 и 70 копеек соответственно.

В Гродненской, Гомельской и Минской областях проезд в городском общественном транспорте подорожал с 15 декабря, а в Брестской - с 11 декабря.

Источник: Myfin.by
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В Минске на 5 копеек подорожает проезд в городском общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет...
 
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