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В Минске подорожает проезд в городском общественном транспорте
Источник материала: Myfin
За одну поездку на наземном транспорте нужно будет платить 65 копеек, в метро - 70 копеек.
Провоз ручной клади в наземном транспорте и метро повысится до 65 и 70 копеек соответственно.
В Гродненской, Гомельской и Минской областях проезд в городском общественном транспорте подорожал с 15 декабря, а в Брестской - с 11 декабря.
Источник: Myfin.by
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В Минске на 5 копеек подорожает проезд в городском общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет...
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