Чем меньше протоколов, тем лучше: в Беларуси меняют систему выдачи штрафов

Источник материала: KYKY

В Беларуси решили менять систему выдачи штрафов за административные нарушения, пишет «БелТА». К такому выводу власти пришли, заслушав Александра Лукашенко во время его совещания с силовиками. Если вы все пропустили, то вот главное: президент сильно возмутился 3,5 миллионами беларусов, которых за последние пять лет привлекли к ответственности, и потребовал «сажать в тюрьму без суда и следствия» за палочно-галочную систему по штрафам, которую используют ради красоты отчетов.

Какие правки беларусам обещают внести в закон

Со слов госсекретаря Станислава Зася, систему будут менять до тех пор, пока правоохранители не запомнят: чем меньше протоколов, тем лучше. Ведь отсутствие протоколов говорит, по мнению Зася, о том, что на участке нет нарушений. «Сразу поломать стиль работы тысяч людей сложно. Тем не менее, если по всей вертикали будут даваться жесткие профессиональные оценки, ситуация изменится. Она уже меняется и будет меняться дальше», – сказал чиновник.

На совещании с Лукашенко потребовали прекратить уж слишком строго наказывать проступки, которые не несут в себе угрозы. Зась критично намекнул, что сотрудники МВД часто этим грешат: вместо предупреждения сразу выдают штрафы, что делается для работы на статистику. Пример – штрафы за переход проезжей части в неположенном месте. Чтобы эту проблему решить, вероятно, уменьшится число структур, которым разрешат составлять административные протоколы. А тем структурам, которые сохранят за собой это право, усилят юридическую подкованность.

Когда можно будет увидеть результат

Закон Беларуси пересмотрят к июлю 2020 года. Это сделает комиссия экспертов из ученых, юристов, представителей госорганов и так далее. В середине лета следующего года они должны будут показать документ, который сделает порядок привлечения к административной ответственности лучше (по крайней мере, так планируют). «Этот вопрос касается практически каждого гражданина нашей страны. Важно, чтобы был обеспечен справедливый подход», – резюмировал Станислав Зась.