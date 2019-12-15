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Канадский аналитик: Похоже, Путин завозит в Крым ядерное оружие

16.12.2019 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин не откажется от фактического контроля над оккупированной частью Донбасса, и будет использовать его не только для дестабилизации Украины, но и всей Центральной и Восточной Европы.

Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал старший научный сотрудник канадского Института Макдональда-Лорье (Macdonald-Laurier Institute), эксперт по вопросам России, Центральной и Восточной Европы Маркус Колга.

Аналитик уверен, что украинское руководство в одиночку не сможет одержать дипломатическую победу в переговорах с Путиным. По его мнению, сдержать устремления Москвы возможно только в рамках усилий по коллективной европейской безопасности.

«Состоявшая в Париже 9 декабря встреча в «нормандском формате» – это первая международная встреча подобного уровня с участием нового президента Украины. Владимир Зеленский, фактически, оказался в ситуации, где он вынужден был участвовать в переговорах с Владимиром Путиным. При этом Путин – очень опытный переговорщик, находящийся у власти больше двух десятилетий. 

Учитывая эти обстоятельства, я бы сказал, что президент Зеленский делал все возможное, чтобы отстоять интересы Украины, однако вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что для него возможно будет выйти из этих переговоров победителем», – признает эксперт.

Среди положительных моментов встречи Маркус Колга называет достигнутые договоренности о новом обмене пленными.

«К сожалению, эти договоренности не включили крымских политзаключенных. Тема Крыма в принципе не поднималась на этих переговорах, и, к сожалению, я не думаю, что Эммануэль Макрон захочет включить тему аннексии Крыма в «нормандский формат». 

На данный момент самая насущная проблема, требующая разрешения при переговорах – это продолжающиеся нарушения режима прекращения огня со стороны России, и Зеленскому приходится как-то решать этот вопрос, что, безусловно, очень сложно, когда имеешь дело с Путиным», – отмечает канадский аналитик.

При этом Маркус Колга подчеркивает, что конечная цель Путина заключается не только в контроле над Донбассом, но и в полной дестабилизации Украины.

«Когда известный российский публицист Андрей Пионтковский сравнивает оккупированные территории с раковой опухолью, которую Москва пытается внедрить в политическое тело Украины, важно отметить, что эта «опухоль» не будет ограничиваться только украинской территорией. 

Именно поэтому это очень важно для западных государств, таких, как Канада, страны Балтии и Польша, работать вместе, чтобы предотвратить распространение этого «рака» в Европе. Разговаривая с канадскими политиками, я постоянно отмечаю, что помощь Украине в защите ее суверенитета на Донбассе и в Крыму необходима для сдерживания российских каналов по дестабилизации в странах НАТО», – сказал Маркус Колга.

По его мнению, «деятельность российских шпионов в странах Балтии и Центральной Европы, в том числе в Эстонии, является хорошей иллюстрацией активности Кремля на этом направлении».

«Еще один яркий пример – это бунты в Эстонии 2007 года в связи с событиями вокруг Бронзового солдата. Уже доказано, что они были инициированы Россией, а их организаторы тесно взаимодействовали с российским посольством. Для нас очевидно, что Путин не прекратит этих усилий, равно как и не откажется от замороженного конфликта на Донбассе и своих попыток уничтожить украинский суверенитет», – уверен канадский эксперт.


Возможным решением проблемы Маркус Колга считает участие канадских миротворцев на Донбассе, что может предотвратить продолжение перестрелок на линии разграничения.

«Если Россия и Украина согласятся на такой вариант, я не вижу причин, почему Канада могла бы отказаться отправить своих миротворцев на Донбасс. Однако проблема в том, что Путин может не согласиться на это», – опасается эксперт.

Маркус Колга считает, что сдерживать агрессивную политику Москвы необходимо не только на «европейском» направлении, но и в акватории Черного моря.

«Поведение России в Черном море – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Черноморского региона. Похоже, что Путин действительно завозит ядерное оружие в Крым, и это серьезный повод для беспокойства, в том числе для Турции. 

Несмотря на то, что Турция сегодня, похоже, предпочитает сотрудничать с Россией по ряду направлений, на месте турецкого правительства я бы очень насторожился. Очевидно, что Путин пытается доминировать на всей территории от Ближнего Востока до Западной Европы, и страны НАТО обязаны отнестись к этому серьезно», – предостерегает канадский аналитик.

По мнению эксперта, несмотря на интерес отдельных стран к взаимодействию с Россией, в рамках НАТО возможна выработка единой стратегии региональной безопасности.

«Даже в Соединенных Штатах, при всей их текущей погруженности во внутриполитические вопросы, достаточно людей в политическом истеблишменте, которые обеспокоены ситуацией в Украине. Несмотря на все трудности, США эффективно взаимодействует со своими союзниками в рамках G7 и НАТО, и обе эти организации все еще остаются весьма функциональными. 

Поэтому мне кажется, что именно в рамках этих институтов возможно создание международной коалиции, способной сдержать Россию. Мы видели, к примеру, как Турция изначально возражала против новой оборонной стратегии, которую Балтийские государства предложили в Лондоне. 

Однако в конечном итоге они отступили, и стратегия была утверждена. Это прекрасно демонстрирует, как решаются вопросы в рамках НАТО», – отмечает Маркус Колга.

Что касается проблемы Крыма, остающейся за рамками «нормандского формата», канадский эксперт уверен: Владимиру Зеленскому стоит продолжать поднимать эту тему даже в случае, если ее не удастся включить в переговорный процесс.

«Освобождение стран Балтии от советской оккупации заняло десятилетия, но все это время США, Великобритания, Канада и ряд других стран не признавали оккупации, и это было очень важно для граждан балтийских государств и беженцев, приезжающих из них. 

То же самое касается и крымских татар. Людям нужна надежда, что рано или поздно Крым вернется в Украину (под контроль украинского государства – КР), и постоянное упоминание этой темы, по крайней мере, позволит ей оставаться на поверхности. Кто знает: может быть, после Путина, когда у России появится новый лидер, это действительно станет возможным», – выражает надежду Маркус Колга.


При этом эксперт отмечает, что Канада оказывает Украине всестороннюю поддержку.

«Канадские военные организуют тренировки для вооруженных сил Украины. Также Канада поставляет униформу, материальную помощь и оборудование для украинской армии. Украинская диаспора в Канаде также очень сильна и, возможно, самая активная в поддержке своей родины. Они очень много сделали для своей страны, не только в части помощи в связи с войной, но и в усилиях по реформированию правительства. 

Сюда же относятся и частные инвестиции. Украина и Канада имеют особые отношения, и нет никаких признаков того, что это может измениться. Мне кажется, что даже если, допустим, завтра сменится все канадское правительство, эти отношения сохранятся», – уверен Маркус Колга.
 
 
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