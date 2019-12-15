Вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, употребления алкоголя и других психоактивных веществ всегда остается актуальным для общества. В учреждениях образования и культуры постоянно проводится информационная работа в этом направлении.

Так, на прошедшей трудовой неделе в Смолевичском районном центре ремесел прошел День информации для учащихся средней школы №3 г. Смолевичи «Выбираем будущее без вредных привычек». Мероприятие было очень информативным. Главным гостем встречи был заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обучению Смолевичского РОВД Денис Иванович Бриневец (на фото). Он в доступной форме рассказал участникам мероприятия о последствиях употребления алкоголя и вреде курения. Однако, акцент Денис Иванович сделал на проблеме употребления курительных смесей — спайса.

— Спайсы пришли к нам из США, — рассказывает Денис Бриневец. — Думая, что спайс безопасен, молодые люди очень заблуждаются. Спайс включает в свой состав многие компоненты. При этом некоторые из них считаются вредными, но не опасными (например, табак), а другие отнесены к веществам наркотического ряда. Канабиноиды, которые входят в состав курительных смесей, разрушают структуры головного мозга, пагубно влияют на дыхательную и сердечно- сосудистую систему. Также курение спайсов оказывает необратимое воздействие на психику человека.

Ребята также узнали, к каким уловкам прибегают наркодилеры, чтобы обходить антинаркотические законы Беларуси. И какую огромную и оперативную работу проводят правоохранители для недопущения распространения курительных смесей и других наркотиков. Заместитель начальника РОВД рассказал подросткам о случаях, когда несовершеннолетних вовлекают в распространение наркотиков, преподнося это как квест- игру, и предостерег их от этого шага.

— Очень часто дети даже не подозревают, что под видом игры они занимаются распространением наркотиков, — поясняет Денис Иванович. — Как правило, злоумышленники ищут «закладчиков» в Интернете. И за денежное вознаграждение предлагают им на первый взгляд безобидное занятие — спрятать несколько кристалликов или небольших пакетиков в условленном месте. Подростки, ничего не подозревая, откликаются на предложение. Ребята, призываю вас ни в коем случае не соглашаться на это. Мало того, что эти наркотики кто-то употребит, так и вы будете причастны к преступлению.

Также, школьникам продемонстрировали видеоролик о жизни «трудных» подростков «Борцам не больно» и видеоролик «Спайс», снятый на реальных событиях. Полученную информацию школьники закрепили, поучаствовав в «умной» викторине.

В конце мероприятия директор Районного центра ремесел Галина Харламова подвела итог, призвав ребят ответственно относиться к собственному здоровью и личной безопасности.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.