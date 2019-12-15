В мае следующего года – знаменательная дата: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Прошли десятилетия, но трагические события лихолетья не стерлись в народной памяти.

Только горько становится видеть и слышать, как в настоящее время в ряде стран-соседей и на западе появились движения определенных кругов людей, направленные на стремление переписать историю, представить победителями и героями бывших нацистов и карателей, тех, кто в годы войны защищал фашизм, чинил зверства против народов и своих соотечественников, уничтожал города и сжигал села вместе с людьми. Сегодня нередки случаи того, как неонацисты рушат памятники воинам-освободителям, глумятся над именами героев войны, унижают ее ветеранов. Нельзя строить жизнь на лжи. И потому так важно сегодня знать нашим современникам настоящую правду о прошлом.

… В небольшой деревне Пристромы, которая находится в Озерицко-Слободском сельсовете, накануне войны было около тридцати дворов, где проживало меньше двухсот жителей. И с первых же дней нашествия большинство их включилось в борьбу против захватчиков в рядах Красной Армии, в подпольных организациях, в партизанских отрядах. Многие жизнью заплатили за свободу родной земли.

Рядовой Лукьян Захарович Барткевич, 1919 г.р., в армии служил с 1940 года. После тяжелых оборонительных боев в августе первого года войны пропал без вести. Пилот Иван Иванавич Костеневич, 1917 г.р., пропал без вести в феврале 1942 года.

В многодетной семье выросли братья Николай Николаевич (1907 г.р.) и Дмитрий Николаевич (1919 г.р.) Костеневичи. Свою судьбу оба связали с воинской службой. Николай ушел в армию в 1927 году, Дмитрий – перед самой войной. И с первых ее дней оказались на фронте. В 1942 году майор Николай Костеневич погиб при обороне Ленинграда. Лейтенант Дмитрий Костеневич в боях был дважды ранен. За мужество был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями. Узнав о гибели старшего брата, Дмитрий написал родным письмо, строчки из которого сохранились на страницах книги-хроники “Память. Смолевичский район и г.Жодино”. “Не время ехать теперь домой, — писал воин. — приеду тогда, когда враг будет уничтожен. Я до последнего дыхания буду мстить за загубленную молодость, за поруганную землю, за материнские слезы, за пролитую невинную кровь. Пусть знает враг: я не дрогну ни перед какими испытаниями. Я отомщу за тебя, Николай, хотя я и молод. У меня хватит силы. А теперь прости, что в последнюю минуту не могу обнять тебя, даже мертвого. Крепитесь, родные, до скорой встречи на родной земле! Я уверен, что мы добьем фашистскую гадину в ее собственной берлоге и победа будет за нами. Мы обязательно встретимся!”

Но встретиться с родными воину не пришлось. Лейтенант Дмитрий Костеневич погиб 14 марта 1945 года в Австрии.

На фронте в 1944 году погиб уроженец деревни Пристромы рядовой Алексей Гилярович Боровский – при освобождении Польши, разведчица Елизавета Григорьевна Дрозд пропала без вести в Восточной Пруссии. В том же году без вести пропали фронтовики Семен Степанович Боровский, Федор Павлович Боровский, Алексей Валентинович Косперович. Незадолго до победы, в последних боях с фашистами погибли жители Пристромов Алексей Николаевич Боровский, Иван Васильевич Боровский, Владимир Владимирович Боровский, Михаил Захарович Барткевич, Евгений Григорьевич Дрозд.

Более благосклонной была судьба к жителям деревни, которые в суровых битвах остались живы и вернулись домой победителями. Это – младший сержант Остап Игнатьевич Барановский, рядовой Алексей Парфенович Боровский, награжденный орденом Отечественной войны второй степени, медалями “За боевые заслуги”, “За взятие Будапешта”, рядовой Василий Парфенович (медали “За отвагу”, “За боевые заслуги”). С боевыми наградами вернулись на родину рядовые Антон Иванович Боровский, Моисей Парфенович Боровский, Федор Николаевич Боровский, Тимофей Петрович Дрозд, Анна Николаевна Кудрявцева, Дмитрий Герасимович Кудрявцев, Борис Петрович Мацкевич, Анатолий Петрович Михалевич.

За участие в партизанском движении рядовой Илья Федорович Матюнин был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями, Галина Николаевна Матюнина была удостоена ордена Отечественной войны второй степени и ряда медалей.

Только одна небольшая белорусская деревенька направила на борьбу с фашистскими захватчиками на фронтах несколько десятков своих жителей. Кроме того, многие сельчане активно помогали воинам Красной Армии, выходившими из гитлеровского окружения в начале войны, и местным партизанам. Борьба против оккупантов по-настоящему была всенародной.

В Беларуси, где война забрала каждого третьего жителя, знают цену Великой Победы и берегут эту священную память.

Э.ПОТАПЧИК.