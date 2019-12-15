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Комитет госконтроля опубликовал план проверок. В первом полугодии их будет больше трех тысяч
16.12.2019 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rossaprimavera.ru
На первое полугодие 2020 года контролирующими и надзорными органами запланированы 3323 выборочные проверки, сообщили в КГК.
Отбирали субъекты для проверок 29 госорганов. Они проанализировали почти 17, 5 тыс. субъектов и присвоили высокую степень риска 36,5% из них. Из них и был составлен список проверяемых.
Всего на первое полугодие 2020 года запланировано 3323 выборочные проверки (с учетом совместных), из них 72% – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).
Напомним, что сегодня состоялось совещание у президента по проблемам применения административного законодательства. Лукашенко заявил о необходимости искоренения "палочно-галочной" системы в органах власти.
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На первое полугодие 2020 года контролирующими и надзорными органами запланированы 3323 выборочные проверки, сообщили в КГК.
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