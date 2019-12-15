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Комитет госконтроля опубликовал план проверок. В первом полугодии их будет больше трех тысяч

16.12.2019 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Комитет госконтроля опубликовал план проверок. В первом полугодии их будет больше трех тысяч

фото: rossaprimavera.ru

На первое полугодие 2020 года контролирующими и надзорными органами запланированы 3323 выборочные проверки, сообщили в КГК.

Отбирали субъекты для проверок 29 госорганов. Они проанализировали почти 17, 5 тыс. субъектов и присвоили высокую степень риска 36,5% из них. Из них и был составлен список проверяемых.

Всего на первое полугодие 2020 года запланировано 3323 выборочные проверки (с учетом совместных), из них 72% – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано МЧС – 947, Минтруда и соцзащиты – 566, Минприроды – 330, Госстандартом – 316, Минфином – 246, МНС – 200, Минздравом – 188, Комитетом государственного контроля – 96, Генеральной прокуратурой – 88.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля. 

Напомним, что сегодня состоялось совещание у президента по проблемам применения административного законодательства. Лукашенко заявил о необходимости искоренения "палочно-галочной" системы  в органах власти. Особое возмущение президента вызвала практика назначения премий проверяющим в зависимости от числа выписанных протоколов.  

 
 
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На первое полугодие 2020 года контролирующими и надзорными органами запланированы 3323 выборочные проверки, сообщили в КГК.
 
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