ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер хотел найти капитану брестского «Динамо» девушку, чтобы оставить его в команде

16.12.2019 16:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приведший к чемпионству брестское «Динамо» тренер Марцел Личка из Чехии рассказал на YouTube-канале «ЧестнОК» о реакции на решение клуба расстаться с ним, отношении Артема Милевского к заменам, желании найти девушку для Павла Нехайчика и поиграть в хоккей с Александром Лукашенко.


Марцел Личка обнимает Павла Нехайчика, капитана брестского «Динамо». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— У меня закончился контракт, — объяснил уход из «Динамо» специалист. — У соглашения была опция по продлению, но клуб не захотел ею воспользоваться. […] Но плакать не надо. Это жизнь. Надо смотреть вперед.

Обижаться на брестское «Динамо», Александра Зайцева (владельца клуба. — Прим.TUT.BY), Макса Краснобаева (генеральный менеджер клуба. — Прим.TUT.BY), Сергея Ковальчука (спортивного директора клуба. — Прим.TUT.BY) не буду. Они дали возможность поработать в «Динамо». Я воспользовался шансом, добился результата с помощью ассистентов и игроков.

Мне бы хотелось остаться еще на год в Бресте. У команды есть потенциал. В ней собрано шесть-семь игроков сборной Беларуси. Среди них Александр Гутор, Сергей Кисляк, Олег Веретило, Павел Нехайчик. Среди белорусов они — топ-игроки. В удовольствие было работать с Саней Нойоком, Артемом Быковым, Милей (Артемом Милевским. — Прим.TUT.BY)…

Я когда пришел в брестское «Динамо», мне говорили: «Марцел, у Мили тяжелый характер». Но у меня вообще никогда не было проблем с Милей!

— Вы кричали друг на друга?

— С Милей? Да! И с Саней Нойоком тоже. Говорил Миле: «Спокойней!» А он мне: «Какое, спокойнее, #####?! Я что, должен бегать без мяча?» Это нормально. Будучи игроком, мне тоже не нравилось бегать без мяча.

Помню, во время матча с футбольным клубом «Минск» у Мили не получалось войти в игру в первом тайме. Не хотел его заменять в перерыве. Позвал в соседнюю от командной раздевалки комнату, поговорили. «Как чувствуешь то и это, Миля?» — спросил. «Давай оставим тебя еще на десять минут. Возможно, поменяем». А Миля — большой профессионал. Ответил мне: «Да, Марцел, давай! Ты тренер. Никаких проблем».

На тренировках он работает еще больше. Ему 34 года. Бывший капитан киевского «Динамо». Много побеждал. И все равно не обиделся на мое решение. Вот это характер! Потом Милевский вернулся в состав и то, что сделал для команды, — это просто супер.

Павел Нехайчик совершенно другой. Спокойный, говорит немного, но когда он говорит, в раздевалке становится тише. Скажет всего три слова, и его поймут. Жаль, что Паша уходит из команды. Если вы помните, я называл его silent killer («молчаливый убийца». — Прим.TUT.BY).

— Кто из игроков «Динамо» больше всех рассказывал о своих сексуальных похождениях?

— Ха, я шутил в адрес Паши Нехайчика. Он хотел вернуться в Минск, домой. А я ему говорил: «Паша, мне надо найти здесь, в Бресте, тебе какую-нибудь девочку, чтобы ты остался! Чтобы подписал контракт на следующий год».

— Кто из игроков брестского «Динамо» смог бы заиграть в «Барселоне»?

— Много сильных качеств у Артема Милевского. Его звали в «Порту», «Ливерпуль» — тоже большие команды. Играть в Англии — это фантастично.

— Кто бы мог там себя проявить?

— Кики Габи, потому что дисциплинирован. Артем Быков, потому что физически хорошо подготовлен. Может быть, в чемпионшипе или командах второго эшелона премьер-лиги… А еще — Денис Лаптев.

— Вы удивились тому, что на празднование чемпионства к вам приехал сын президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор?

— Когда я выступал за пражскую «Славию», среди наших болельщиков было много актеров и политиков. Приходил на игры и премьер-министр. Он заходил в раздевалку, поздравлял… Я не знаю, является ли Виктор болельщиком брестского «Динамо». Но удивлен не был. Это было приятно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от M. L (@marcellicka) 31 Дек 2018 в 11:08 PST

Кроме того, Личка признался, что хотел бы сыграть в хоккейной команде Александра Лукашенко.

— Если буду нужен команде президента, как игрок, приеду. Никаких вопросов, — отшутился тренер.

Читайте также

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марцел Личка рассказал о реакции на решение брестского «Динамо» расстаться с ним, отношении Артема Милевского к заменам, желании найти девушку для Павла Нехайчика...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комитет госконтроля опубликовал план проверок. В первом полугодии их будет больше трех тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика