Тренер хотел найти капитану брестского «Динамо» девушку, чтобы оставить его в команде

Источник материала: Tut.by

Приведший к чемпионству брестское «Динамо» тренер Марцел Личка из Чехии рассказал на YouTube-канале « ЧестнОК » о реакции на решение клуба расстаться с ним, отношении Артема Милевского к заменам, желании найти девушку для Павла Нехайчика и поиграть в хоккей с Александром Лукашенко.



Марцел Личка обнимает Павла Нехайчика, капитана брестского «Динамо». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— У меня закончился контракт, — объяснил уход из «Динамо» специалист. — У соглашения была опция по продлению, но клуб не захотел ею воспользоваться. […] Но плакать не надо. Это жизнь. Надо смотреть вперед.

Обижаться на брестское «Динамо», Александра Зайцева (владельца клуба. — Прим.TUT.BY), Макса Краснобаева (генеральный менеджер клуба. — Прим.TUT.BY), Сергея Ковальчука (спортивного директора клуба. — Прим.TUT.BY) не буду. Они дали возможность поработать в «Динамо». Я воспользовался шансом, добился результата с помощью ассистентов и игроков.

Мне бы хотелось остаться еще на год в Бресте. У команды есть потенциал. В ней собрано шесть-семь игроков сборной Беларуси. Среди них Александр Гутор, Сергей Кисляк, Олег Веретило, Павел Нехайчик. Среди белорусов они — топ-игроки. В удовольствие было работать с Саней Нойоком, Артемом Быковым, Милей (Артемом Милевским. — Прим.TUT.BY)…

Я когда пришел в брестское «Динамо», мне говорили: «Марцел, у Мили тяжелый характер». Но у меня вообще никогда не было проблем с Милей!

— Вы кричали друг на друга?

— С Милей? Да! И с Саней Нойоком тоже. Говорил Миле: «Спокойней!» А он мне: «Какое, спокойнее, #####?! Я что, должен бегать без мяча?» Это нормально. Будучи игроком, мне тоже не нравилось бегать без мяча.

Помню, во время матча с футбольным клубом «Минск» у Мили не получалось войти в игру в первом тайме. Не хотел его заменять в перерыве. Позвал в соседнюю от командной раздевалки комнату, поговорили. «Как чувствуешь то и это, Миля?» — спросил. «Давай оставим тебя еще на десять минут. Возможно, поменяем». А Миля — большой профессионал. Ответил мне: «Да, Марцел, давай! Ты тренер. Никаких проблем».

На тренировках он работает еще больше. Ему 34 года. Бывший капитан киевского «Динамо». Много побеждал. И все равно не обиделся на мое решение. Вот это характер! Потом Милевский вернулся в состав и то, что сделал для команды, — это просто супер.

Павел Нехайчик совершенно другой. Спокойный, говорит немного, но когда он говорит, в раздевалке становится тише. Скажет всего три слова, и его поймут. Жаль, что Паша уходит из команды. Если вы помните, я называл его silent killer («молчаливый убийца». — Прим.TUT.BY).

— Кто из игроков «Динамо» больше всех рассказывал о своих сексуальных похождениях?

— Ха, я шутил в адрес Паши Нехайчика. Он хотел вернуться в Минск, домой. А я ему говорил: «Паша, мне надо найти здесь, в Бресте, тебе какую-нибудь девочку, чтобы ты остался! Чтобы подписал контракт на следующий год».

— Кто из игроков брестского «Динамо» смог бы заиграть в «Барселоне»?

— Много сильных качеств у Артема Милевского. Его звали в «Порту», «Ливерпуль» — тоже большие команды. Играть в Англии — это фантастично.

— Кто бы мог там себя проявить?

— Кики Габи, потому что дисциплинирован. Артем Быков, потому что физически хорошо подготовлен. Может быть, в чемпионшипе или командах второго эшелона премьер-лиги… А еще — Денис Лаптев.

— Вы удивились тому, что на празднование чемпионства к вам приехал сын президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор ?

— Когда я выступал за пражскую «Славию», среди наших болельщиков было много актеров и политиков. Приходил на игры и премьер-министр. Он заходил в раздевалку, поздравлял… Я не знаю, является ли Виктор болельщиком брестского «Динамо». Но удивлен не был. Это было приятно.

Кроме того, Личка признался, что хотел бы сыграть в хоккейной команде Александра Лукашенко.

— Если буду нужен команде президента, как игрок, приеду. Никаких вопросов, — отшутился тренер.