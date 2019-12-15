Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко встретилась с трудовым коллективом МТФ «Губичи»

Источник материала: Газета Авангард

В этот раз профсоюзный лидер работников АПК Елена Степаненко в рамках ежегодной республиканской акции «Наш животновод» побывала в КСУП «Губичи».





По доброй традиции на встрече с тружениками животноводческой отрасли были подведены итоги работы как сельхозпредприятия в целом, так и молочно-товарной фермы. К коллективу МТФ обратился директор хозяйства Михаил Рыбик, который отметил, что человек, какую бы работу не выполнял, прежде всего, славен своим трудом.

Хорошим подарком животноводам в преддверии новогодних праздников стала концертная программа, подготовленная сельским Домом культуры, и памятные сувениры от профсоюзов.





















Ольга МАРЦЕЛЕВА

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