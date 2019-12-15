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Глава "Газпрома" обсудил с министром энергетики поставки газа в Беларусь

16.12.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В преддверии назначенных на пятницу переговоров президентов России и Беларуси руководители ТЭК двух стран провели консультации на своем уровне.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", в понедельник в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям Беларуси. 

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны до конца 2019 года.

Беларусь продолжает с РФ напряженные переговоры о цене на газ с 2020 года. Срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене на газ ($129 и $127 за тысячу кубометров в 2018 и 2019 году соответственно) заканчивается в декабре текущего года.


Ранее Минск неоднократно в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Между тем, в конце ноября замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский не исключил, что "Газпром" может увеличить цену на газ для республики с 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии назначенных на пятницу переговоров президентов России и Беларуси руководители ТЭК двух стран провели консультации на своем уровне.
 
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