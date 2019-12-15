Как сообщила пресс-служба "Газпрома", в понедельник в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.





Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере, начиная с 2020 года. В первую очередь, речь шла об условиях поставок российского газа потребителям Беларуси.





Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны до конца 2019 года.





Беларусь продолжает с РФ напряженные переговоры о цене на газ с 2020 года. Срок действия достигнутых в апреле 2017 года договоренностей о цене на газ ($129 и $127 за тысячу кубометров в 2018 и 2019 году соответственно) заканчивается в декабре текущего года.







