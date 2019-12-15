«Из князи в грязи». Как успешный бизнесмен из Слуцка стал бездомным в России

Источник материала: Слуцк Город





Пять двухкомнатных квартир в Воронеже, успешный бизнес в сфере грузоперевозок, автомобили и приличный капитал – всё это Игорь потерял, задолжав 300 000$ бандитам. В интервью SlutskGorod он рассказал, как стал нищим, зачем вернулся на Родину и почему от него отвернулись близкие.

В конце октября к нам обратился парень с просьбой разыскать мать случчанина, который живёт в Воронеже и срочно нуждается в помощи. Он пояснил, что через общих знакомых на него в соцсетях вышел друг мужчины Феликс. Вскоре журналисты SlutskGorod связались с Феликом.

Как выяснилось , товарищ Феликса, Игорь, несколько лет попросту выживал, ночуя в воронежском общежитии, куда его иногда пускал неравнодушный комендант. В 90-е он был успешным бизнесменом, но после потери бизнеса долгое время довольствовался случайными заработками на стройках и в супермаркетах. Устроиться на приличную работу не смог из-за перенесённого неврологического заболевания.

Спустя три недели после публикации, 17 ноября Игоря привёз домой муж его сестры. Его просто оставили у маминого дома и уехали. Во время первой встречи с журналистом, мужчина плакал и жаловался, что в родительском доме нет условий для жизни. Обижался на мать, которая, по его мнению, привела дом в полную разруху. Говорил, что в отличии от дома, в воронежском общежитии была горячая вода и можно было помыться.

Тогда разговор с журналистом не складывался, и мы решили дать Игорю время прийти в себя. А через месяц снова приехали в гости.

Нерадушный приём

На въезде в Слуцк со стороны Старых дорог, сразу после моста стоит небольшой дом, разделённый на две семьи. Он находится в низине, а окна расположены практически на уровне дороги. Мы с коллегой паркуемся у обочины и спускаемся к дому.

Первое, что замечаю – местами сгнивший и поломанный ветхий забор, синие ворота гаража без крыши и части стен. Калитка с прибитым к ней почтовым ящиком буквально вырвана из забора и просто лежит на дорожке, хотя в прошлый раз она ещё была на месте. Громким лаем нас встречает пёс, который, по всей вероятности, не очень-то и рад незваным гостям.





Дверь открывает Игорь в потёртой куртке, сапогах и шапке. В руках, чёрных то ли от торфобрикета, то ли от того, что долгое время не мылся, теребит сигарету. Пока мой коллега говорит с Игорем, спрашиваю у 80-летней хозяйки, кто ей помогает по дому и как вообще живётся.

— Знаете, ко мне часто приходит женщина из социальной службы. Если бы не она, я бы тут с голоду умерла. И воды бутилированной привезёт, и продукты мне купит, и лекарства. А так помочь больше некому. Вот сын приехал, так он хоть тепло в доме поддерживает. Сама я уже мало что могу.

Хозяйства Галина Антоновна не держит - говорит, что не позволяет здоровье. По тому, как она вышла к журналистам, видно, что передвигается с трудом. На предложение пройти в комнату и поговорить, получаем отказ, поэтому общаться пришлось в заставленном мебелью коридоре 2 на 2 метра.

Одна цель - заработать больше, чем есть сейчас

Игорь закурил в помещении и стал рассказывать свою историю.

— Я родился в Слуцке в 1962 году, окончил школу №9. Потом поступил в лётное училище, а после в Ленинградскую академию гражданской авиации Ордена Ленина. Учился на пилота, а когда в 1989 году окончил, по распределению попал в Воронеж, получил общежитие, работал по профессии и два года летал на ТУ-134. После развала Советского Союза многих сократили, лётчики подались кто куда, ведь работать где-то надо было. А кто-то и вовсе спился. Я остался работать техником в «Воронеж-авиа», и параллельно с этим искал варианты заработков, — вспоминает мужчина.

Игорь занялся грузоперевозками, и в 90-е вместе с другом сумел создать бизнес с нуля. В начале 2000-х у него уже было пять двухкомнатных квартир в Воронеже и капитал в 70 млн рублей. Но семьёй он так и не обзавёлся.

— Я всё время работал, у меня не было времени ни семью создать, ни детей рожать. Я об этом даже не думал. У меня была одна цель - заработать больше, чем есть сейчас. Это был какой-то азарт, и остановиться я не мог. Ни о чём не мечтал, просто жил по накатанной. Родственники ко мне обращались, когда нужна была финансовая помощь. А я никогда не отказывал. Нужна 1000$? На! Вопросов нет, — рассказывает мужчина.

Потеря бизнеса, болезнь и безысходность

В 2008 году Игорь хотел открыть собственное казино в Воронеже. Только для развития такого бизнеса нужны были немалые деньги. Поэтому взаймы решил взять у бандитов.

— Я занял 300 000$ у серьёзных ребят, а вернуть не смог. За такую сумму мне могли и голову оторвать. Пришлось отдать квартиры, машины и весь мой бизнес. Остался ни с чем. Сейчас я понимаю, что нужно было заниматься чем-то одним. А я не рассчитал и просто загнался, понимаете?

Чтобы хоть как-то прожить, он устроился на стройку подсобником, иногда подрабатывал в супермаркете – ставил на места тележки. Общежитие к тому времени у него уже забрали, однако комендант разрешал Игорю тайком ото всех иногда там ночевать.

В 2015 году Игорь почувствовал боль в ногах и левой руке, которые буквально отнимало. Его положили в больницу и назначили лечение. А спустя неделю выписали и дали рецепт на дорогостоящий препарат.

— Врачи сказали, что на фоне проблем у меня развилась невралгия, и теперь мне нужен лёгкий труд. Но такую работу найти очень тяжело, меня нигде не берут. Я ведь не пью уже лет 20. Мне бы лучше выпить сочку, мороженного покушать. А выпить нет совсем! Есть грех - курю много, не спорю, - говорит он, закуривая очередную сигарету.

Родные отвернулись, но есть мать и планы

После того, как Игорь остался на улице, из родных ему никто не предложил ни помощи, ни работы. Говорит, что родственники все от него отвернулись. Все, кроме матери, которая ждала его возвращения и очень переживала.

Галина Антоновна немного привела сына в порядок, как смогла, постригла бороду и усы. Конечно, даже сейчас вид у мужчины совсем непрезентабельный. Запах табака и вид грязной одежды, возможно, отпугнёт многих. Но его это не пугает, ведь планы Игорь строит даже не смотря на своё незавидное положение.

— Я не алкаш какой, я не пью вообще. Просто так получилось в жизни. У меня больше 20 лет стажа работы. Если здесь не получится, поеду летом в Россию - там и зарплаты выше, и жить дешевле. Здесь одни таблетки только 100 рублей стоят, а как прожить на пенсию матери в 400 рублей? Я привычный, могу на хлебе и воде сидеть, но мать... Нет, сейчас не поеду, мать не брошу. Летом возможно, там ей легче будет, тепло. Мне бы только подлечиться, прокапаться, и больше ничего не нужно, — заключает Игорь.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by