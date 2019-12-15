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Водителя извлекали из салона сотрудники МЧС. Автомобиль врезался в столб в Борисове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легковой автомобиль
Сотрудники МЧС с помощью специального инструмента освободили водителя из легковушки, женщина госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в столб в Борисове. Авария произошла на улице Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС с...
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