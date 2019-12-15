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В Беларуси новый закон: иностранцам разрешили жить в стране без регистрации ещё дольше

16.12.2019 17:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 16 декабря, Александр Лукашенко подписал закон, который вдвое облегчает жизнь иностранцев в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Новый закон обязывает иностранного туриста зарегистрироваться в Беларуси в течение десяти дней (до этого было пять дней) после пересечения беларуской границы. Предполагается, что такая поблажка для иностранцев сделает нашу страну более привлекательной – как для туристов, так и для инвесторов.

Также закон изменил причины, по которым иностранцу могут отказать в выдаче беларуской визы или во въезде в страну. Документ ввел систему получения иностранцами (и их представителями) информации о том, что их внесли в список людей, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен. 

Вот как это работает. Иностранцев, которые совершили преступления по неосторожности, исключат из этого «черного» списка. Изменение затронет и тех, кому отказывают во въезде в Беларусь из-за неоплаченного штрафа. Часто иностранцы не в курсе, что были оштрафованы на территории нашей страны. Чтобы исключить такие случаи, пограничникам и таможенникам разрешили принимать решение об однократном въезде такого туриста в Беларусь. При этом ему вручат уведомление о штрафе и возьмут обязательства о том, что он его выплатит.

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Сегодня, 16 декабря, Александр Лукашенко подписал закон, который вдвое облегчает жизнь иностранцев в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента. Новый...
 
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