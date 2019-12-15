|
В Беларуси новый закон: иностранцам разрешили жить в стране без регистрации ещё дольше
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 16 декабря, Александр Лукашенко подписал закон, который вдвое облегчает жизнь иностранцев в Беларуси. Об этом
Новый закон обязывает иностранного туриста зарегистрироваться в Беларуси в течение десяти дней (до этого было пять дней) после пересечения беларуской границы. Предполагается, что такая поблажка для иностранцев сделает нашу страну более привлекательной – как для туристов, так и для инвесторов.
Также закон изменил причины, по которым иностранцу могут отказать в выдаче беларуской визы или во въезде в страну. Документ ввел систему получения иностранцами (и их представителями) информации о том, что их внесли в список людей, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
Вот как это работает. Иностранцев, которые совершили преступления по неосторожности,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)