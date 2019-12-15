В Беларуси новый закон: иностранцам разрешили жить в стране без регистрации ещё дольше

Источник материала: KYKY

Сегодня, 16 декабря, Александр Лукашенко подписал закон, который вдвое облегчает жизнь иностранцев в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Новый закон обязывает иностранного туриста зарегистрироваться в Беларуси в течение десяти дней (до этого было пять дней) после пересечения беларуской границы. Предполагается, что такая поблажка для иностранцев сделает нашу страну более привлекательной – как для туристов, так и для инвесторов.

Также закон изменил причины, по которым иностранцу могут отказать в выдаче беларуской визы или во въезде в страну. Документ ввел систему получения иностранцами (и их представителями) информации о том, что их внесли в список людей, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Вот как это работает. Иностранцев, которые совершили преступления по неосторожности, исключат из этого «черного» списка. Изменение затронет и тех, кому отказывают во въезде в Беларусь из-за неоплаченного штрафа. Часто иностранцы не в курсе, что были оштрафованы на территории нашей страны. Чтобы исключить такие случаи, пограничникам и таможенникам разрешили принимать решение об однократном въезде такого туриста в Беларусь. При этом ему вручат уведомление о штрафе и возьмут обязательства о том, что он его выплатит.