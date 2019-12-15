Отпуск для пап и фриланс. Что изменится в Трудовом кодексе в 2020 году?

Источник материала: Вороновская газета





28 января вступят в силу изменения, внесенные Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 N219-З в Трудовой Кодекс Республики Беларусь. Эти изменения направлены на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально- трудовых гарантий работников. В чем суть изменений, рассказала судья суда Ленинского района Гродно Жанна Кравченко.





Дистанционная работа

Так в Трудовой Кодекс Республики Беларусь включена новая глава, которая регулирует труд работников, выполняющих дистанционную работу.

Дано определение дистанционной работы: это та, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя и использует для взаимодействия с ним информационно-коммуникационные технологии. На работников, выполняющих дистанционную работу, распространяется действие законодательства о труде и иных актов законодательства с учетом особенностей, установленных в этой главе Кодекса. Законом предусмотрено, что письменные задания, иная информация для исполнения трудовых обязанностей, результаты выполненной работы, заявления и объяснения работника, а также иные документы, не требующие ознакомления работника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с текстами документов в электронном виде. Однако для заключения трудового договора работник, выполняющий дистанционную работу, должен прибыть по месту нахождения нанимателя.





Если условия труда изменились

В случае прекращения трудового договора по основанию, указанному в пункте 5 части второй статьи 35 настоящего Кодекса (отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда), по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности рабочего времени выходное пособие работнику выплачивается в размере не менее одного среднемесячного заработка.

Существенно: данная норма дополнена, предложение нанимателя о заключении контракта с работником будет относиться к изменению существенных условий труда.

Запросят характеристику

При приеме на работу гражданина наниматель будет вправе запросить характеристику с предыдущих мест его работы, которая должна быть выдана в течение пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

После армии на прежнее место

После окончания военной или альтернативной службы, молодые люди получают право поступить на работу к тому же нанимателю и занять прежнюю должность служащего, профессию рабочего. Для того, чтобы молодой специалист (рабочий, служащий) мог реализовать данное право, введена норма, которая предусматривает заключение срочных трудовых договоров с лицами, принимаемыми на работу в связи с призывом работников из числа молодых специалистов, молодых рабочих (служащих) на военную службу, направлением на альтернативную службу.





За проступок – лишат стимулирующих выплат

К вопросу о дисциплине. За совершение дисциплинарного проступка наниматель сможет применить к работнику такой вид дисциплинарного взыскания, как лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до двенадцати месяцев.

Контракт на год или пять лет

Актуальным для работников является вопрос о продлении контрактов. Согласно новой статье Трудового кодекса каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. В отличие от прежних норм, определяющих сроки продления контрактов, в новой редакции Кодекса это изложено так: «продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия осуществляется по соглашению сторон на срок не менее одного года, а с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, — на срок до истечения максимального срока действия контракта. На меньший срок контракт продлевается с письменного согласия работника, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. По истечении пятилетнего срока действия контракта, а также в случае перевода работника с его согласия на другую работу по соглашению сторон заключается новый контракт на срок не менее одного года, а с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, — на срок не менее трех лет либо с письменного согласия работника на меньший срок, но не менее одного года».





Отпуск для папы

Обновленный Трудовой Кодекс предусмотрел право на отпуск отца без сохранения заработной платы при рождении ребенка. Наниматель обязан представить такой отпуск продолжительностью не более 14 календарных рабочих дней. Однако, в коллективном договоре либо самим нанимателем может быть предусмотрена оплата этого отпуска, и увеличение его срока.

Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: из архива «ГП» и открытых источников https://grodnonews.by/