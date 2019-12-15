|
«Союзмультфильм» восстановил 4 советских мультфильма для большого экрана
16.12.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Киностудия «Союзмультфильм» восстановила качество мультфильмов «Снежная королева», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «12 месяцев», пишет
Директор киностудии Борис Машковцев рассказал, что благодаря восстановительным работам фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. Поскольку, когда были времена пленочных проекторов, дефекты были незаметны, а современные экраны, поддерживающие высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения.
В настоящее время завершаются восстановительные работы по 17 картинам, часть из которых принадлежат эпохе становления «Союзмультфильма» - 30-х годов XX века.
Фильмы восстанавливаются вручную. Специалисты тщательно оцифровывали оригинальную пленку, каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин, порывов.
Также применялась технология ротоскопинга – это когда персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Проводилась цветокоррекция всей картины и реставрация оригинального звука.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью часть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киностудия «Союзмультфильм» восстановила качество мультфильмов «Снежная королева», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «12 месяцев».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)