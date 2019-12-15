ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Союзмультфильм» восстановил 4 советских мультфильма для большого экрана

16.12.2019 18:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Союзмультфильм» восстановил 4 советских мультфильма для большого экрана
Кадр из мультфильма

Киностудия «Союзмультфильм» восстановила качество мультфильмов «Снежная королева», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «12 месяцев», пишет Интерфакс.

Директор киностудии Борис Машковцев рассказал, что благодаря восстановительным работам фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. Поскольку, когда были времена пленочных проекторов, дефекты были незаметны, а современные экраны, поддерживающие высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения.

«Союзмультфильм» восстановил 4 советских мультфильма для большого экрана Когда ждать новых серий «Ну, погоди!»?

В настоящее время завершаются восстановительные работы по 17 картинам, часть из которых принадлежат эпохе становления «Союзмультфильма» - 30-х годов XX века.

Фильмы восстанавливаются вручную. Специалисты тщательно оцифровывали оригинальную пленку, каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин, порывов.

Также применялась технология ротоскопинга – это когда персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Проводилась цветокоррекция всей картины и реставрация оригинального звука.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью часть мультфильма «Умка». Как отметила гендиректор киностудии Юлиана Слащева, продолжение  мультфильма передает те же ценности, которые закладывали его создатели почти полвека назад. Она отметила, что «Умка» получилась такой же трогательной и милой. 

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киностудия «Союзмультфильм» восстановила качество мультфильмов «Снежная королева», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «12 месяцев».
 
Новости дня
Новости разные
 
Отпуск для пап и фриланс. Что изменится в Трудовом кодексе в 2020 году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика