«Союзмультфильм» восстановил 4 советских мультфильма для большого экрана

Киностудия «Союзмультфильм» восстановила качество мультфильмов «Снежная королева», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты» и «12 месяцев», пишет Интерфакс .

Директор киностудии Борис Машковцев рассказал, что благодаря восстановительным работам фильмы вновь возвращаются к зрителю на большой экран. Поскольку, когда были времена пленочных проекторов, дефекты были незаметны, а современные экраны, поддерживающие высокое разрешение, проявляют даже малейшие погрешности изображения.

В настоящее время завершаются восстановительные работы по 17 картинам, часть из которых принадлежат эпохе становления «Союзмультфильма» - 30-х годов XX века.

Фильмы восстанавливаются вручную. Специалисты тщательно оцифровывали оригинальную пленку, каждый кадр мультфильма был очищен от целлулоидной пыли, царапин, порывов.

Также применялась технология ротоскопинга – это когда персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. Проводилась цветокоррекция всей картины и реставрация оригинального звука.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью часть мультфильма «Умка» . Как отметила гендиректор киностудии Юлиана Слащева, продолжение мультфильма передает те же ценности, которые закладывали его создатели почти полвека назад. Она отметила, что «Умка» получилась такой же трогательной и милой.