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Повысилась стоимость проезда в пригородном транспорте в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области увеличилась стоимость проезда в пригородном транспорте. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Таким образом, максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров выросли на 1 копейку.
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Новости Беларуси. В Минской области увеличилась стоимость проезда в пригородном транспорте. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на...
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