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Повысилась стоимость проезда в пригородном транспорте в Минской области

16.12.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области увеличилась стоимость проезда в пригородном транспорте. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом, максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров выросли на 1 копейку.

Повысилась стоимость проезда в пригородном транспорте в Минской области

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Новости Беларуси. В Минской области увеличилась стоимость проезда в пригородном транспорте. Соответствующее решение Миноблисполкома опубликовано на...
 
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