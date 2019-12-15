Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

Источник материала: Вороновская газета





Картографические документы во все времена являлись ценным источником информации.

По ним можно просмотреть хронотоп различных исторических событий. Например, где располагались границы государств, места сражений, заключения мирных договоров и других важных событий.

В выставочном зале Мирского замка в рамках выставк и «Объединяя пространство и время» будут представлены исторические карты XVI–XVIII вв. К слову, там же будут располагаться их копии, на которых отображены белорусские земли. Картография представлена знаменитыми голландскими, французскими, немецкими мастерами, среди которых: Питер Шенк, Миттиас Шуттер, Николя Сансон, Петрус Бертиус.





– Особого внимания заслуживает карта Великого княжества Литовского 1631–1650 годов., которая на протяжении двух последующих столетий оставалась образцом на территории Речи Посполитой как по качеству оформления, так и по полноте информации, размещенной на ней, – отмечают организаторы. – Ценность данной картины велика: она создана знаменитым гравером Томашем Маковским по заказу князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки.







Портрет самого фундатора карты можно увидеть на страницах книги «Перегринация, или Паломничество князя Николая Христофора Радзивилла в Святую Землю» 1683 года издания. Помимо этого, посетители выставки увидят предметы, связанные с путешествиями и картографией, узнают об особенностях паломничества.





Выставка является совместным проектом музея «Замковый комплекс «Мир», Национального музея старых карт и книг (Румыния), Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», Национального исторического музея Республики Беларусь, Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси и белорусского коллекционера, дизайнера, реставратора Игоря Сурмачевского.







Что? Выставка исторических карт «Объединяя пространство и время».

Где? Музей «Замковый комплекс «Мир».

Когда? Открытие выставки 19 декабря в 16.00. Завершение 29 марта 2020 года Вход на выставку по билету в музей.

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