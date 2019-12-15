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Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

Картографические документы во все времена являлись ценным источником информации.

По ним можно просмотреть хронотоп различных исторических событий. Например, где располагались границы государств, места сражений, заключения мирных договоров и других важных событий.

В выставочном зале Мирского замка в рамках выставки «Объединяя пространство и время» будут представлены исторические карты XVI–XVIII вв. К слову, там же будут располагаться их копии, на которых отображены белорусские земли. Картография представлена знаменитыми голландскими, французскими, немецкими мастерами, среди которых: Питер Шенк, Миттиас Шуттер, Николя Сансон, Петрус Бертиус.

Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

– Особого внимания заслуживает карта Великого княжества Литовского 1631–1650 годов., которая на протяжении двух последующих столетий оставалась образцом на территории Речи Посполитой как по качеству оформления, так и по полноте информации, размещенной на ней, – отмечают организаторы. – Ценность данной картины велика: она создана знаменитым гравером Томашем Маковским по заказу князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки.

Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

Портрет самого фундатора карты можно увидеть на страницах книги «Перегринация, или Паломничество князя Николая Христофора Радзивилла в Святую Землю» 1683 года издания. Помимо этого, посетители выставки увидят предметы, связанные с путешествиями и картографией, узнают об особенностях паломничества.

Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

Выставка является совместным проектом музея «Замковый комплекс «Мир», Национального музея старых карт и книг (Румыния), Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», Национального исторического музея Республики Беларусь, Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси и белорусского коллекционера, дизайнера, реставратора Игоря Сурмачевского.

Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ
Тайны и приключения. В Мирском замке покажут древние эксклюзивные карты Беларуси со времен ВКЛ

Что? Выставка исторических карт «Объединяя пространство и время».

Где? Музей «Замковый комплекс «Мир».

Когда? Открытие выставки 19 декабря в 16.00.   Завершение 29 марта 2020 года Вход на выставку по билету в музей.

https://grodnonews.by/

 
 
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Картографические документы во все времена являлись ценным источником информации. По ним можно просмотреть хронотоп различных исторических событий. Например, где...
 
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