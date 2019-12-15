С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

Источник материала: СТВ

Новости Бахрейна. Национальный день отмечают в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник государственной независимости и коронации первого монарха после её обретения.





Праздничные мероприятия, посвященные этим моментам в истории королевства, проходят в течение всего декабря и включают в себя множество событий, организуемых во всех частях страны. 16 декабря король традиционно проявляет щедрость и прощает нескольких заключенных.





С Национальным днём короля Бахрейна и наследного принца поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что наша страна стремится к более динамичным и тесным отношениям с королевством.



