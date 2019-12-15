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С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

16.12.2019 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бахрейна. Национальный день отмечают в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник государственной независимости и коронации первого монарха после её обретения.

С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

Праздничные мероприятия, посвященные этим моментам в истории королевства, проходят в течение всего декабря и включают в себя множество событий, организуемых во всех частях страны. 16 декабря король традиционно проявляет щедрость и прощает нескольких заключенных.

С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

С Национальным днём короля Бахрейна и наследного принца поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что наша страна стремится к более динамичным и тесным отношениям с королевством. 

С Национальным днём короля Бахрейна поздравил Александр Лукашенко

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Новости Бахрейна. Национальный день отмечают в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник государственной независимости и коронации...
 
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