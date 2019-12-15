Источник материала: Новости Волковыска

14 декабря не стало легендарного хоккеиста сборной Беларуси Владимира Цыплакова. Бывший хоккеист скончался на 51-м году жизни. В информации не было названо причин смерти.

Смерть Цыплакова наступила, как отмечалось в публикации на сайте «Прессбола», «при трагических и до конца невыясненных обстоятельствах».

Следственный комитет сообщил, что назначена экспертиза обстоятельств смерти Цыплакова. О ее результатах пока ничего не сообщается. Не по каждому факту смерти за дело берется СК.

Два не связанных между собой источника – из медицинской сферы и из хоккейной среды – сообщили, что Владимир Цыплаков покончил с собой. Причины не называются. Известно, что последние два года он не мог найти работу, информирует nn.by .

Федерации хоккея Беларуси сообщила, что прощание со спортсменом пройдет в Минске во вторник, 17 декабря, в здании крытого катка в парке имени Горького.



Проститься с ним можно будет с 10.00 до 13.00 в ледовом дворце в парке Горького.

У Цыплакова остались жена Елена, дочь Иванна и сын Лукаш.