"Тигрица" выходит на охоту: Соболенко не хватает любви









- Чего вам в жизни не хватает?





- Любви.





- Вы были когда-нибудь влюблены?





- Была, но та история кончилась. Хочется снова влюбиться и чтобы меня полюбили. Хотя я не переживаю, что сейчас этого нет. Я вообще в основном плыву по течению. И это бывает проблемой, кстати, потому что, когда ты вот так плывешь, ты часто не осознаешь масштаб какой-то проблемы или не видишь, как какая-то ситуация со стороны смотрится.





- А замуж хотите? Свадьбу?





- Я вообще не понимаю, зачем нужна свадьба. Понятно, что это мечта каждой девушки: твой день, белое платье, вот это вот все. Но чтобы было красиво, можно фотосессию устроить, а штамп в паспорте для чего? Я на это смотрю как на попытку привязать человека к себе. Но когда можно запросто развестись, какой в этом смысл? Если любите друг друга — и так проживете вместе. А если нет, штамп не поможет.





- Вы бы и любимому человеку отказали в празднике, если бы для него это было важно?





- Я бы предложила ограничиться фотосессией в свадебном стиле и медовым месяцем. Или семьями посидеть — максимум. Мне свадьба реально кажется глупым мероприятием: все сидят пьянствуют, а потом ты должен по отмашке "горько" вскочить и начать целоваться при всех. Особенно я представляю, как мой папа смотрит, как я целуюсь, — на этом все закончится (смеется)!





- Сейчас встречаетесь с кем-нибудь?





Соболенко: Нет, сейчас в свободном плавании.





Турсунов: Ага, куда-то все время отлучается по вечерам, но нет, ни с кем не встречается.





- Так "отлучается" же необязательно на встречи с кем-то конкретным.





Турсунов: Точно, на поиски выходит. Тигрица выходит на охоту.



