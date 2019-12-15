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Хочу делать для города хорошее. В Узде местный житель убирает улицы по зову души

16.12.2019 18:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаменитый не словом, а делом. В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель, он всегда стремился принести пользу окружающей среде и малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наш корреспондент Елена Козлова познакомилась со знаменитым жителем.

Этого человека легче встретить на городских улицах, чем найти дома. Кстати, и мы увидели его случайно – он наводил порядок на главной площади Узды. В зависимости от времени года в его арсенале лопата, грабли или метла. Леонид Новиков переехал из Гомельской области 13 лет назад.

Хочу делать для города хорошее. В Узде местный житель убирает улицы по зову души

Красоту любил всегда, но настоящим увлечением его хобби стало на пенсии. В прошлом преподаватель, он никогда не был просто созерцателем. Всегда стремился приложить свою руку к доброму делу. Первым объектом стал парк.

Хочу делать для города хорошее. В Узде местный житель убирает улицы по зову души

Леонид Новиков, житель Узды:
Я живу в этом городе, и мне хочется этому городу что-нибудь сделать, потому что я уже на пенсии.

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Леонид Новиков
 
 
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Новости Беларуси. Знаменитый не словом, а делом. В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель,...
 
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