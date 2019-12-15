|
Хочу делать для города хорошее. В Узде местный житель убирает улицы по зову души
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаменитый не словом, а делом. В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель, он всегда стремился принести пользу окружающей среде и малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Этого человека легче встретить на городских улицах, чем найти дома. Кстати, и мы увидели его случайно – он наводил порядок на главной площади Узды. В зависимости от времени года в его арсенале лопата, грабли или метла. Леонид Новиков переехал из Гомельской области 13 лет назад.
Красоту любил всегда, но настоящим увлечением его хобби стало на пенсии. В прошлом преподаватель, он никогда не был просто созерцателем. Всегда стремился приложить свою руку к доброму делу. Первым объектом стал парк.
Леонид Новиков, житель Узды:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Знаменитый не словом, а делом. В Узде появился свой герой. Леонид Новиков добровольно убирает улицы города по зову души. В прошлом преподаватель,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)