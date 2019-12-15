ВВП Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,1%

Источник материала: Виртуальный Брест

ВВП Беларуси в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.





Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти Br120,1 млрд, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-ноября 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,5%.