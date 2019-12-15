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Электронные документы из ОАИС будут иметь юридическую силу

16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ №460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Электронные документы из ОАИС будут иметь юридическую силу

Документ направлен на полномасштабную интеграцию государственных информационных ресурсов и выход на качественно новый уровень оказания государственных электронных услуг, в том числе административных процедур.

Указом предусматривается придание юридической силы электронным документам, предоставляемым из ОАИС. Граждане и уполномоченные лица государственных органов (организаций), нотариусы смогут в режиме реального времени получать и обмениваться полной, достоверной юридически значимой информацией.

Благодаря принятию документа обеспечивается выход на новый качественный уровень предоставления информации из государственных информационных ресурсов (систем), создается единая точка оказания услуг по предоставлению информации в электронной форме.

В результате будет обеспечено эффективное использование государственными органами, в том числе судами, организациями и гражданами информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах (системах).

Указом утверждается положение об ОАИС, в котором определяются структура и порядок ее функционирования.

В целях эффективного расходования бюджетных средств за пользование государственными информационными ресурсами и системами, а также обеспечения прозрачности использования данных из информационных ресурсов и систем внесены изменения в указ от 8 ноября 2011 года №515 "О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь".

Кроме того, вносятся изменения в состав совета независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, уточняются его полномочия.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ №460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе", сообщили БЕЛТА в...
 
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