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Финал Кубка Беларуси пройдет в выходные в брестской «Виктории»
16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОО «Белорусская федерация волейбола» приглашает Вас посетить финал 4-х Кубка Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд, который пройдет 21-22 декабря в брестском ДС «Виктория».
Финалисты розыгрыша Кубка-2019 определились накануне в четвертьфинальных матчах. Обладатель прошлогоднего Кубка страны солигорский «Шахтер» дважды со счетом 3:0 обыграл «Борисов-БГУФК». Столичный «Строитель» и гомельская «Энергия» также без проблем разобрались с «Легионом» и «Марко-ВГТУ» соответственно. «Западный Буг» как хозяин финальной стадии квалифицировался автоматически, минуя предварительный раунд и четвертьфинал.
21.12 Полуфиналы:
16:00 Западный Буг – Шахтер
18:30 Строитель – Энергия
22.12 Финалы:
14:00 Матч за 3-е место
17:00 Финал
Напомним, что год назад в Гомеле обладателем Кубка стал «Шахтер», обыграв в напряженном финале со счетом 3:2 «Строитель».
Мы будем благодарны за Вашу поддержку в освещении и анонсировании Кубка Республики Беларусь по волейболу.
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