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Финал Кубка Беларуси пройдет в выходные в брестской «Виктории»

16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОО «Белорусская федерация волейбола» приглашает Вас посетить финал 4-х Кубка Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд, который пройдет 21-22 декабря в брестском ДС «Виктория».

Финал Кубка Беларуси пройдет в выходные в брестской «Виктории»

Финалисты розыгрыша Кубка-2019 определились накануне в четвертьфинальных матчах. Обладатель прошлогоднего Кубка страны солигорский «Шахтер» дважды со счетом 3:0 обыграл «Борисов-БГУФК». Столичный «Строитель» и гомельская «Энергия» также без проблем разобрались с «Легионом» и «Марко-ВГТУ» соответственно. «Западный Буг» как хозяин финальной стадии квалифицировался автоматически, минуя предварительный раунд и четвертьфинал.

Финал Кубка Беларуси пройдет в выходные в брестской «Виктории»

21.12 Полуфиналы:

16:00 Западный Буг – Шахтер

18:30 Строитель – Энергия

22.12 Финалы:

14:00 Матч за 3-е место

17:00 Финал

Напомним, что год назад в Гомеле обладателем Кубка стал «Шахтер», обыграв в напряженном финале со счетом 3:2 «Строитель».

Мы будем благодарны за Вашу поддержку в освещении и анонсировании Кубка Республики Беларусь по волейболу.

 
Теги: Гомель
 
 
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  ОО «Белорусская федерация волейбола» приглашает Вас посетить финал 4-х Кубка Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд, который пройдет 21-22 декабря...
 
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