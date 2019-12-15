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Показываем, как выглядит новогодняя ёлка на пл. Ленина с включённой иллюминацией

16.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялось тестовое демонстрационное включение новогодней иллюминации новой ёлки на площади Ленина в городе Бресте. "Принимал" объект лично председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. О том, что мероприятие состоится, случайно удалось узнать буквально за несколько минут до начала, поэтому фото и видео - с телефона.

Показываем, как выглядит новогодняя ёлка на пл. Ленина с включённой иллюминацией

По словам представителя компании, которая обеспечивала подсветку и иллюминацию - ёлка уникальная в рамках страны. Это действительно так, выглядит она значительно презентабельнее прошлогоднего варианта. На несколько лет нам хватит, а там глядишь, и замахнёмся на ещё что-то более впечатляющее.

Показываем, как выглядит новогодняя ёлка на пл. Ленина с включённой иллюминацией
 Показываем, как выглядит новогодняя ёлка на пл. Ленина с включённой иллюминацией

Бегущая строка позволяет транслировать не только узоры, но и поздравительный текст. Вообще, всем этим управляет компьютер, и можно задать программу, которая не будет повторяться. Ёлка пока без верхушки - её установят позже, говорили, что это будет футбольный мяч, гл мы вам как-то показывали, что "приехала" также и звезда. Может быть в этом году будет мяч, а в следующем звезда, интрига всё ещё сохраняется.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялось тестовое демонстрационное включение новогодней иллюминации новой ёлки на площади Ленина в городе Бресте. "Принимал" объект...
 
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