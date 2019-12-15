 Показываем, как выглядит новогодняя ёлка на пл. Ленина с включённой иллюминацией

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялось тестовое демонстрационное включение новогодней иллюминации новой ёлки на площади Ленина в городе Бресте. "Принимал" объект лично председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук . О том, что мероприятие состоится, случайно удалось узнать буквально за несколько минут до начала, поэтому фото и видео - с телефона.





По словам представителя компании, которая обеспечивала подсветку и иллюминацию - ёлка уникальная в рамках страны. Это действительно так, выглядит она значительно презентабельнее прошлогоднего варианта. На несколько лет нам хватит, а там глядишь, и замахнёмся на ещё что-то более впечатляющее.







Бегущая строка позволяет транслировать не только узоры, но и поздравительный текст. Вообще, всем этим управляет компьютер, и можно задать программу, которая не будет повторяться. Ёлка пока без верхушки - её установят позже, говорили, что это будет футбольный мяч, гл мы вам как-то показывали, что "приехала" также и звезда. Может быть в этом году будет мяч, а в следующем звезда, интрига всё ещё сохраняется.