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Cкандал! 135 теннисистов заподозрили в договорных матчах, организацией которых занимается армянская мафия

16.12.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате международного расследования заподозрили минимум 135 теннисистов в участии в договорных матчах.

Cкандал! 135 теннисистов заподозрили в договорных матчах, организацией которых занимается армянская мафия
В расследование, которое еще не заврешилось, участвуют Бельгия, Испания, Франция и США, сообщают немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt.

В федеральной прокуратуре Бельгии заявили, что организатором системы манипуляций со ставками в теннисе стала армянская мафиозная сеть, которая действует в семи странах Европы.

Согласно данным участников расследования, на договорные матчи делались небольшие ставки, общий размер которых достигал сотни тысяч евро.

Сообщается, что в участии в договорных матчах подозревается теннисист из топ-30 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету которого есть несколько выигранных титулов. Имя теннисиста не называют.

Информацию о существовании преступной схемы подтвердил аргентинский теннисист Марк Трунжеллити. Теннисист заявил, что к нему обращались организаторы договорных матчей, о чем он рассказал Международной федерации тенниса (ITF).

Немецкая теннисистка Андреа Петкович сообщила, что также знает профессиональных игроков, к которым обращались с подобными предложениями.

Расследование о договорных матчах еще продолжается, а его итоги могут обнародовать через несколько месяцев.
 
 
Ссылка на источник 24
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В результате международного расследования заподозрили минимум 135 теннисистов в участии в договорных матчах.
 
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