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Сибирь прекрасна! В России решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничил право на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.
Об этом сообщает российский официальный интернет-портал правовой информации.
Авторы закона заявляли, что он необходим для защиты сотрудников органов безопасности в связи с напряженной международной обстановкой и якобы "откровенно враждебными действиями и провокациями" со стороны иностранных государств в отношении РФ.
Решения об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности будет определять ФСБ. Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех, кому были доступны сведениях особой важности или совершенно секретные сведения.
Максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничил право на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.
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