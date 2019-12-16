Сибирь прекрасна! В России решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу

Об этом сообщает российский официальный интернет-портал правовой информации.





Авторы закона заявляли, что он необходим для защиты сотрудников органов безопасности в связи с напряженной международной обстановкой и якобы "откровенно враждебными действиями и провокациями" со стороны иностранных государств в отношении РФ.





Решения об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности будет определять ФСБ. Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех, кому были доступны сведениях особой важности или совершенно секретные сведения.





Максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.



