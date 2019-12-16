Гарри Погоняйло об «эскадроне смерти»: Очень хорошо, что заговорили новые свидетели













Сharter97.org заявил председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло, представляющий интересы родственников без вести пропавших оппонентов Лукашенко: Об этом сайтузаявил председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», представляющий интересы родственников без вести пропавших оппонентов Лукашенко:





- Ничего нового в признании Юрия Гаравского, кроме некоторых деталей, мы не услышали. Есть свидетельства бойцов СОБРа, есть соответствующие рапорта, где начальник криминальной милиции МВД генерала Николай Лопатик рассказал как и при каких обстоятельствах были убиты эти люди, есть постановление председателя КГБ Мацкевича по задержанию Дмитрия Павличенко, где есть сведения о длительной оперативной разработке группы этого человека. Павличенко изначально подозревался в особо тяжких преступлениях — похищении этих людей. Его посадили в СИЗО КГБ по указу Лукашенко с формулировкой «борьба с терроризмом».





Однако по указанию того же Лукашенко его освободили без принятия какого-либо процессуального документа. После этого дело застопорилось. Не исключено, что показания бойцов СОБРа были уничтожены. Поэтому очень хорошо, что заговорили новые свидетели. Однако я не думаю, что у Лукашенко будет политическая воля для расследования этого дела, а без этого ни один следователь в эту сторону не двинется. Ведь уже давно названы имена, фамилии, офицерские звания, указаны места службы. Все зафиксировано органами следствия, если сведения не были уничтожены грубым образом по команде Шеймана, который был назначен после опубликования этих разоблачительных фактов. Опять же, если это так — нужно проверить этот факт, кто дал команду уничтожить, кто уничтожал улики этого страшного покушения. Безусловно, нужно и возобновить следствие в отношении людей, которых сегодня упомянул боец СОБРа.





Многие участники этих событий покинули Беларуси, многие остаются в ее пределах, некоторые находятся на пенсии, как и сам Павличенко. Ничего нового этот боец не рассказал, но все эти сведения, с учетом того, что следователь Варавко приостановил дело расследование своим постановлением, должны поставить вопрос об отмене этого решения. Следствие должно быть возобновлено, если необходимо — нужно выехать в ту страну, где находится боец СОБРа, допросить его «под протокол», приобщить их к материалам уголовного дела.





Затем нужно договариваться либо о его выдаче, либо о продолжении сотрудничества и непривлечении за раскаяние и содействие следствию. Но это все возможно только в том случае, если будет политическая воля для асследования дела.