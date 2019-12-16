И все-таки нет. Белорусский фильм о женской колонии выбыл из оскаровской гонки

Источник материала: Tut.by

Картина Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">«Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — не попала в шорт-лист, то есть короткий список премии. Об этом сегодня ночью на своем сайте сообщила Американская киноакадемия.



Кадр из фильма «Дебют». Снимок предоставлен режиссером

В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отобрали 10 фильмов из 93. Участие в оскаровской гонке продолжат вот какие ленты:

«Раскрашенная птица», Чехия

«Правда и справедливость», Эстония

«Отверженные», Франция

«Оставшиеся», Венгрия

«Страна меда», Северная Македония

«Дылда», Россия ( рецензия AFISHA.TUT.BY )

) «Тело Христово», Польша

«Атлантика», Сенегал

«Паразиты», Южная Корея ( рецензия AFISHA.TUT.BY )

) «Боль и слава», Испания ( рецензия AFISHA.TUT.BY )

В шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» вошли 15 фильмов из 159. Будущими претендентами на «Оскар» стали неигровые картины:

Advocate

«Акварель»

«Американская фабрика»

«Аполлон-11»

«Аполло»

«Большой хак»

«Для Самы»

«Край демократии»

Maiden

«Нация одного ребенка»

«Пещера»

«Полуночная семья»

«Самая большая маленькая ферма»

«Снести большой дом»

«Страна меда»

Шорт-листы остальных секций «Оскара» можно посмотреть тут .

Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

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