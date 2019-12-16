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И все-таки нет. Белорусский фильм о женской колонии выбыл из оскаровской гонки

17.12.2019 04:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Картина Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">«Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — не попала в шорт-лист, то есть короткий список премии. Об этом сегодня ночью на своем сайте сообщила Американская киноакадемия.


Кадр из фильма «Дебют». Снимок предоставлен режиссером

В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отобрали 10 фильмов из 93. Участие в оскаровской гонке продолжат вот какие ленты:

  • «Раскрашенная птица», Чехия
  • «Правда и справедливость», Эстония
  • «Отверженные», Франция
  • «Оставшиеся», Венгрия
  • «Страна меда», Северная Македония
  • «Дылда», Россия (рецензия AFISHA.TUT.BY)
  • «Тело Христово», Польша
  • «Атлантика», Сенегал
  • «Паразиты», Южная Корея (рецензия AFISHA.TUT.BY)
  • «Боль и слава», Испания (рецензия AFISHA.TUT.BY)

В шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» вошли 15 фильмов из 159. Будущими претендентами на «Оскар» стали неигровые картины:

  • Advocate
  • «Акварель»
  • «Американская фабрика»
  • «Аполлон-11»
  • «Аполло»
  • «Большой хак»
  • «Для Самы»
  • «Край демократии»
  • Maiden
  • «Нация одного ребенка»
  • «Пещера»
  • «Полуночная семья»
  • «Самая большая маленькая ферма»
  • «Снести большой дом»
  • «Страна меда»

Шорт-листы остальных секций «Оскара» можно посмотреть тут.

Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

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Теги: Гомель
 
 
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Картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях - «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный...
 
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