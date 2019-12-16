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И все-таки нет. Белорусский фильм о женской колонии выбыл из оскаровской гонки
Источник материала: Tut.by
Картина Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">«Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле,
В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отобрали 10 фильмов из 93. Участие в оскаровской гонке продолжат вот какие ленты:
В шорт-лист в номинации «Лучший документальный фильм» вошли 15 фильмов из 159. Будущими претендентами на «Оскар» стали неигровые картины:
Шорт-листы остальных секций «Оскара» можно посмотреть
Напомним, что номинанты на премию «Оскар» станут известны уже 13 января 2020 года: в каждой категории останется по 5 фильмов. Сама 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
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Картина «Дебют» Анастасии Мирошниченко, выдвинутая от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях - «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный...
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