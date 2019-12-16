Источник материала: Новости Волковыска

Не все в этом мире верят в Закон притяжения. И я постараюсь объяснить, почему у многих людей так и не получается воспользоваться этим правилом на практике.

Когда мы создаем притяжение в своем истинном «Я», Вселенная начинает работать во имя исполнения нашего желания, что является доказательством того, что Закон притяжения действительно существует. Но важно, чтобы вы использовали этот закон правильно.

Если желание исходит не из нашего сердца, а из эго, то у нас ничего не получится. Просто не стоит относиться к Вселенной, как к волшебной фее, исполняющей все наши прихоти.

Скажем так, если вы, словно ребенок, составляете списки с желаниями, включающие всевозможные вещи, которыми хотите обладать, места, которые хотите посетить, а также людей, с которыми хотите сблизиться, – это означает, что вы не совсем понимаете, по какому принципу работает Закон притяжения.

Живя по принципу «хочу получить», мы перестаем испытывать счастье и удовлетворение от того, что мы имеем, кем являемся и какой живем жизнью. Что вынуждает нас постоянно находиться в поиске чего-то большего, лучшего или более нового.

Разумнее попробовать применить другой подход. Например, позволить Вселенной выбирать, а не предъявлять ей требования. Пусть она ведет и показывает вам путь.

Усмирив свое эго и доверившись, мы даем себе шанс прожить свою уникальную судьбу. Все, что от нас требуется – это просто прислушиваться к Вселенной. Идите в том направлении, которое она вам указывает.

Глупо считать, что сейчас, когда мы стали взрослыми, мы лучше знаем, что нам нужно, по сравнению с теми временами, когда были детьми и составляли списки подарков на Новый Год и дни рождения. На самом деле наши желания мало изменились. Сейчас мы вместо игрушек мечтаем о деньгах, высоком социальном статусе, дорогом автомобиле, поездках на фешенебельные курорты. Изменилась только форма, но не контекст.

Удовлетворение от нового автомобиля проходит уже через год, после того, как появляется новая модель – более усовершенствованная.

Мы начинаем просить Вселенную послать нам другую вторую половину, так как предыдущий партнер не оправдал ожиданий. Вот мы встречаем нового человека, но проходит совсем немного времени, и мы уже пытаемся изменить его, потому что это опять не то, что нам нужно.

Деньги… Даже не нужно говорить о том, насколько мы являемся зависимыми от них.

Наша постоянная жажда обладания чем-то новым просто не способна сделать нас по-настоящему счастливыми.

Почему бы вообще нам не перестать просить? Вместо этого лучше начните обращать внимание на знаки, которые подает нам Вселенная и которые показывают наш настоящий жизненный путь.

Начните руководствоваться своими в своих поступках своими истинными желаниями. Нашу судьбу привлекает то, кем мы являемся на самом деле.