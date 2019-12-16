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Проработал лишь день. Узнали, почему Дом Грузии в Минске до сих пор закрыт

17.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе на улице Куйбышева в Минске открылся Дом Грузии. Правда, проработал всего день — во время презентации для грузинских чиновников. Торговый дом с рестораном обещали открыть для всех посетителей через месяц. Но сроки затянулись. Узнали почему.


Дом Грузии на первом этаже многоэтажки на Куйбышева, 48 открыли к фестивалю «Тбілісоба». На мероприятии был среди прочих гостей мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

На снимках, сделанных 24 августа, можно посмотреть, как выглядел объект во время визита чиновников: ряды полок с вином, большие глиняные кувшины. С тех пор помещения выглядят опустевшими.


Дом Грузии в день технического открытия в августе. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Дом Грузии в день технического открытия в августе. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Дом Грузии неделю назад, в декабре. Фото: TUT.BY

На наш вопрос, в чем причина, директор Дома Грузии в Минске объясняет: в помещении были изношенные конструкции и коммуникации.

— Исходя из этого, было принято решение о приостановлении функционирования Грузинского дома для полного обновления коммуникаций и усиления конструкций. Поэтому мы были вынуждены перенести ввод в эксплуатацию объекта, — говорит Георгий Церетели.

Когда будет открытие, в письме за подписью директора не сообщается.

Но, по словам посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелии, до конца года планируют открыть магазин, а позже — ресторан и все остальное.

В Доме Грузии в дальнейшем будет работать ресторан грузинской кухни по двум направлениям — традиционная кухня и фьюжн. Также здесь откроют винный бар с погребом в цокольном этаже, магазин и музей.

Дом Грузии открывает государственная грузинская организация «Партнерский фонд». Озвученные вложения — до миллиона долларов. Для этого фонд создал компанию «Грузинские натуральные продукты», которая поставляет продукты в Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Дом Грузии с рестораном обещали открыть через месяц. Но сроки затянулись - объект откроется только в 2020 году.
 
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