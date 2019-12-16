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Проработал лишь день. Узнали, почему Дом Грузии в Минске до сих пор закрыт
Источник материала: Tut.by
В августе на улице Куйбышева в Минске открылся Дом Грузии. Правда, проработал всего день — во время презентации для грузинских чиновников. Торговый дом с рестораном обещали открыть для всех посетителей через месяц. Но сроки затянулись. Узнали почему.
Дом Грузии на первом этаже многоэтажки на Куйбышева, 48
На снимках, сделанных 24 августа, можно посмотреть, как выглядел объект во время визита чиновников: ряды полок с вином, большие глиняные кувшины. С тех пор помещения выглядят опустевшими.
На наш вопрос, в чем причина, директор Дома Грузии в Минске объясняет: в помещении были изношенные конструкции и коммуникации.
— Исходя из этого, было принято решение о приостановлении функционирования Грузинского дома для полного обновления коммуникаций и усиления конструкций. Поэтому мы были вынуждены перенести ввод в эксплуатацию объекта, — говорит Георгий Церетели.
Когда будет открытие, в письме за подписью директора не сообщается.
Но, по словам посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелии, до конца года планируют открыть магазин, а позже — ресторан и все остальное.
В Доме Грузии в дальнейшем будет работать ресторан грузинской кухни по двум направлениям — традиционная кухня и фьюжн. Также здесь откроют винный бар с погребом в цокольном этаже, магазин и музей.
Дом Грузии открывает государственная грузинская организация «Партнерский фонд». Озвученные вложения — до миллиона долларов. Для этого фонд создал компанию «Грузинские натуральные продукты», которая поставляет продукты в Беларусь.
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Дом Грузии с рестораном обещали открыть через месяц. Но сроки затянулись - объект откроется только в 2020 году.
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